Lần đầu tiên Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may tổ chức tại Việt Nam

VIATT được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu.

Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng từ các hội chợ, triển lãm. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024 (VIATT 2024) sẽ diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 1/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày 500 gian hàng.

Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), năm 2023, sản xuất và xuất khẩu dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu, lượng hàng tồn kho lớn do nhu cầu sụt giảm, ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19… Với những khó khăn này, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may năm 2023 giảm hơn 9% so với năm 2022, đạt 40,324 tỷ USD.

Tuy nhiên, với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới cũng như dự báo tình hình kinh tế Việt Nam, ngành dệt may đưa ra mục tiêu phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2023.

2023 là năm khó khăn nhất của xuất khẩu dệt may trong hơn 3 thập kỷ qua Năm 2024 được dự báo rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp dệt may, vì vậy việc mở rộng tệp khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm… là một trong các giải pháp cần có để duy trì sản xuất kinh doanh.

Đến nay, nhiều nhà sản xuất dệt may quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam, thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa vốn đã phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, việc là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA)… tiếp tục là những nền tảng tích cực cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới.

Theo định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam là tiến dần lên các phương thức sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Xa hơn nữa, đến năm 2035, đóng góp chủ yếu vào giá trị xuất khẩu dệt may sẽ đến từ xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Ông Lê Hoàng Tài cho rằng, thực hiện được quá trình chuyển đổi này, rất cần quyết tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong sản xuất bền vững, xanh hóa và chuyển đổi số, sử dụng nguyên liệu tái chế... Để làm được điều này, buộc các doanh nghiệp phải có những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm chi phí, nâng cao năng suất tạo ra những sản phẩm chất lượng phù hợp với xu hướng.

“Bằng cách kết nối các công ty dệt may từ khắp châu Á, châu Âu…, VIATT 2024 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam,” ông Lê Hoàng Tài đánh giá.

Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại nhấn mạnh, VIATT lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu, hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên, phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Thông qua triển lãm, khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên, phụ liệu hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Từ đó, đáp ứng quy tắc xuất xứ đòi hỏi của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần thúc đấy ngành dệt may Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh và bền vững trên thế giới.

Doanh nghiệp Dệt may đón bắt cơ hội thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bà Wendy Wen, Giám đốc điều hành Công ty Messe Frankfurt Hồng Kông, Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) thông tin thêm, hiện Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ ba thế giới và còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa. Cùng với đó, ngày càng nhiều nhà sản xuất dệt may quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam, tham gia thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa vốn đã phát triển mạnh mẽ.

VIATT 2024 là Triển lãm thương mại quốc tế mang tầm khu vực tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyên ngành về sợi, vải và phụ kiện dệt may, may mặc, dệt gia dụng, công nghệ dệt và máy khâu do Bộ Công Thương chủ trì giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, VIATT là một sự kiện trong chuỗi Texpertise, mạng lưới kinh doanh dệt may toàn cầu của Messe Frankfurt, nhà tổ chức sự kiện dệt may hàng đầu trên thế giới. Mạng lưới này kết nối hơn 500.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới tại 11 quốc gia, với hơn 50 hội chợ thương mại dệt may quốc tế.

VIATT 2024 có quy mô trên 500 gian hàng trưng bày trên tổng diện tích 15.000 m2 của hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Anh, Đức, Italy, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc… Đặc biệt, Khu gian hàng Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của Triển lãm, giới thiệu tới khách tham quan Việt Nam và quốc tế thế mạnh thương hiệu ngành dệt may của Việt Nam. Các ngành hàng trưng bày bao gồm: hàng may mặc; đồ dệt gia dụng; dệt may kỹ thuật và vải không dệt; công nghệ gia công dệt và in...