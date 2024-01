Liên tiếp bắt giữ các vụ buôn bán pháo lậu số lượng lớn dịp giáp Tết

Những ngày qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ buôn bán, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ không có nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng Trần Viết Thước và tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/1, nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết lực lượng Công an các huyện Can Lộc, Lộc Hà đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán pháo nổ, khởi tố và bắt nhiều đối tượng liên quan.

Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Viết Thước, Nguyễn Văn Định, Phạm Văn Bảo; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Trung về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Theo điều tra, Trần Viết Thước (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) sử dụng tài khoản mạng xã hội đặt mua 166 khối pháo hoa nổ, hai bịch pháo bi, 200 quả và 9 quả pháo trứng.

Sau khi nhận số pháo trên, Thước gửi nhờ tại chỗ ở của Nguyễn Văn Định (sinh năm 1992, thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) 166 khối pháo, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Qua đấu tranh khai thác, Trần Viết Thước khai nhận đã bán pháo cho nhiều người, trong đó Phạm Văn Bảo (sinh năm 1998, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) 21 khối pháo; Hoàng Văn Trung (sinh năm 1995, trú tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) 6 khối pháo.

Các đối tượng sau đó đã chia và bán nhỏ lẽ tại địa phương. Tổng khối lượng pháo Trần Viết Thước tàng trữ và bán ra là hơn 230kg.

Các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán, tàng trữ pháo. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Phạm Văn Vị (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà); thu giữ 94kg pháo nổ các loại.

Đối tượng Phạm Văn Vị đã tổ chức buôn bán cho nhiều người khác sử dụng pháo nổ trái phép.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ thu giữ 144kg pháo nổ các loại.

Còn tại Bình Dương, ngày 5/1, Công an thành phố Dĩ An phát hiện và tạm giữ đối tượng Lê Văn Thức (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An, đang cư trú ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng hàng cấm là các loại pháo nổ, pháo hoa nổ.

Trong chiến dịch cao điểm ra quân và tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4/1, Đội Cảnh sát Kinh tế, Ma túy, Công an thành phố Dĩ An bắt quả tang Lê Văn Thức khi đang vận chuyển 54 cục pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc, xuất xứ đến giao cho khách hàng. Đối tượng được mời về trụ sở để tiến hành các bước làm việc cần thiết.

Quá trình khám xét nơi ở của Lê Văn Thức, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ lượng lớn các cục pháo hoa nổ khác. Tổng trọng lượng khoảng 150kg. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây là vụ vận chuyển pháo lậu thứ 3 được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 24/12/2023, Tổ tuần tra Kiểm soát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ phát hiện trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đoạn qua địa bàn ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, ôtô 93A-423.55 dừng trên lề đường biểu hiện nghi vấn.

Lái xe là Đ.Q.Q (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Phước). Tiến hành kiểm tra, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện trên xe có chở 18 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 26,5kg.

Ngày 18/12/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, bắt hai đối tượng gồm N.H.S (50 tuổi, quê Bình Phước) và D.V.A (40 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) về hành vi mua bán pháo nổ trái phép./.