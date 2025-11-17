MB tri ân khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhân kỷ niệm ngày thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), từ nay đến hết ngày 15/12/2025 MB triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang đến nhiều ưu đãi tài chính và giải pháp ngân hàng số vượt trội, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh - tối ưu chi phí - vững vàng trước tương lai.

Theo đó, MB triển khai ba chương trình chính. Thứ nhất là chương trình tặng quà cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ mở mới hợp đồng tiền gửi. Khách hàng đủ điều kiện khi không phát sinh hợp đồng tiền gửi mới trong vòng sáu tháng trước thời điểm triển khai, tức từ tháng 3 đến tháng 9/2025. Hợp đồng phát sinh trong thời gian áp dụng chương trình phải có kỳ hạn từ trên một tháng và giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, đồng thời không tất toán trước hạn. Mỗi khách hàng đủ điều kiện chỉ được nhận quà một lần, căn cứ theo giá trị hợp đồng lớn nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình thứ hai là ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tăng trưởng số dư huy động vốn có kỳ hạn. Cụ thể, MB sẽ tặng quà cho các khách hàng có giá trị tăng net huy động vốn có kỳ hạn (với hợp đồng có kỳ hạn từ trên một tháng) tại thời điểm 15/12/2025 so với trước khi triển khai chương trình. Phần thưởng được quy đổi tương ứng với mức tăng trưởng thực tế của từng khách hàng.

Song song đó, MB cũng tổ chức chương trình Tri ân khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhân dịp sinh nhật ngân hàng. Chương trình nhằm vinh danh các khách hàng duy trì và gia tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn tại MB trong suốt năm 2025. Theo tiêu chí xét thưởng, tốp 3 khách hàng của từng vùng - bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, miền Bắc, miền Trung và miền Nam - có giá trị tăng net số dư [số dư tài khoản gốc-pv] không kỳ hạn bình quân lớn nhất, đồng thời đạt mức tăng tối thiểu 50 tỷ đồng, sẽ nhận được voucher VinID trị giá 30 triệu đồng mỗi khách hàng.

MB cho biết, tổng giá trị quà tặng quy đổi theo các chương trình khuyến mại sẽ được đảm bảo tuân thủ đúng trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định, hiện ở mức 4,75%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Toàn bộ quà tặng trong chương trình là Voucher VinID, mang tính thiết thực và đa năng, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng cho nhiều nhu cầu từ mua sắm, nghỉ dưỡng đến y tế và giáo dục./.

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Diễn đàn kinh tế thường niên lần thứ 11 của MB thu hút gần 400 doanh nghiệp, chia sẻ giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển bền vững.