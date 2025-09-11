Meey Group với chiến lược số hóa bất động sản dựa trên công nghệ

Ngày 10/9, tại Quảng Ninh, Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ.

Chủ đề năm nay “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số” phản ánh đúng tinh thần mà Việt Nam đang theo đuổi: Lấy đổi mới sáng tạo và kinh tế số là động lực tăng trưởng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2024 Việt Nam có hơn 3.800 startup, đứng thứ ba Đông Nam Á sau Singapore và Indonesia. Báo cáo “Southeast Asia Tech Investment” của Cento Ventures cho biết tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào startup Việt năm 2023 đạt khoảng 500 triệu USD, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường.

Trong phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: “Đổi mới sáng tạo không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn kiến tạo giá trị mới cho nền kinh tế. Công nghệ và dữ liệu phải trở thành trụ cột để startup Việt vươn ra quốc tế.”

Ông Hoàng Minh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7.

Công nghệ và dữ liệu là trụ cột khởi nghiệp sáng tạo

Nhiều chuyên gia tại Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 cho rằng, trong kỷ nguyên số, sự thành công của startup phụ thuộc lớn vào khả năng ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu.

Theo World Bank (2023), kinh tế số có thể đóng góp thêm 1,1-1,3% GDP mỗi năm cho Việt Nam nếu được triển khai đúng hướng.

Báo cáo của Deloitte (2024) dự báo đến năm 2030, 10% giao dịch bất động sản toàn cầu sẽ được thực hiện trên nền tảng số. Đây là minh chứng rõ rệt cho việc công nghệ và dữ liệu sẽ dần thay đổi ngành tài chính, thương mại cũng như định hình lại những lĩnh vực truyền thống như bất động sản.

Ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu là chìa khóa thành công của Startup.

Kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ cũng củng cố điều này như Israel xây dựng vị thế “quốc gia khởi nghiệp” nhờ kết hợp nghiên cứu và vốn mạo hiểm; Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng công nghệ để tạo sức bật; Singapore trở thành trung tâm sáng tạo toàn cầu nhờ chính sách mở và môi trường quốc tế hóa.

Đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 10.000 startup hoạt động hiệu quả; huy động 3 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm; nằm trong Top 40 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII); lọt Top 45 bảng xếp hạng StartupBlink; hình thành 1 triệu doanh nghiệp một người dựa trên nền tảng số. Đây là những mục tiêu tham vọng nhưng cần thiết để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Công nghệ bất động sản và đổi mới sáng tạo

Trong số các doanh nghiệp tham dự, Meey Group là một đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực proptech. Từ xuất phát điểm là một startup, doanh nghiệp đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện phục vụ trọn vẹn vòng đời bất động sản, bao gồm Meey Map, Meey CRM, Meey Value, Meey 3D và Meey Atlas…

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, chia sẻ tại diễn đàn: “Khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bất động sản không đơn thuần là tạo ra nền tảng giao dịch. Điều quan trọng là phải xây dựng niềm tin bằng dữ liệu minh bạch, công nghệ có thể kiểm chứng và hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng để doanh nghiệp Việt có thể bước ra thị trường khu vực và toàn cầu.”

Meey Group hiện hợp tác với ARC Group, GEM, BSI và TUV NORD để chuẩn hóa quản trị, triển khai ESG và hướng tới kế hoạch IPO quốc tế giai đoạn 2025-2026.

Theo Bloomberg, trong năm 2024 có hơn 150 doanh nghiệp công nghệ quốc tế lên sàn NASDAQ, huy động tổng cộng khoảng 17 tỷ USD. Việc một doanh nghiệp Việt Nam theo đuổi mục tiêu này phản ánh xu hướng mở rộng quy mô và tiếp cận chuẩn mực toàn cầu.

Lãnh đạo Meey Group tham dự Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7. (Ảnh: Meey Group)

Bên cạnh chiến lược IPO, Meey Group đặt mục tiêu khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt đủ sức cạnh tranh khu vực. Doanh nghiệp định hướng phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, phục vụ đồng thời nhà đầu tư, tổ chức tài chính và khách hàng cá nhân. Thông qua các hợp tác quốc tế, Meey Group mong muốn trở thành mắt xích trong hệ sinh thái kinh tế số, góp phần đưa đổi mới sáng tạo Việt Nam ra thế giới.

Doanh nghiệp tư nhân là động lực cho kinh tế số

Nghị quyết 68-NQ/TW của Trung ương đặt mục tiêu khu vực tư nhân đóng góp 60-65% GDP vào năm 2030. Đây được coi là nền tảng để thúc đẩy kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP cùng thời điểm.

Các chuyên gia tại diễn đàn nhấn mạnh, doanh nghiệp tư nhân công nghệ sẽ là lực lượng tiên phong hiện thực hóa mục tiêu này, bởi họ sở hữu khả năng đổi mới nhanh, ứng dụng dữ liệu hiệu quả và kết nối được với mạng lưới toàn cầu.

Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 tại Quảng Ninh phản ánh rõ xu thế: công nghệ và dữ liệu là nền tảng để khởi nghiệp Việt Nam phát triển và hội nhập. Những kinh nghiệm quốc tế, mục tiêu quốc gia và trường hợp điển hình như Meey Group cho thấy một thông điệp xuyên suốt: đổi mới sáng tạo phải gắn với công nghệ, quản trị minh bạch và tầm nhìn toàn cầu để tạo ra giá trị bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số./.