Mexico kêu gọi các nước trong khu vực chung tay giải quyết khủng hoảng di cư

Người di cư trèo qua hàng rào từ Mexico vào Mỹ tại Eagle Pass, bang Texas (Mỹ) ngày 25/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico - bà Alicia Bárcena, ngày 19/1 đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực chung tay hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia Mỹ Latinh này và Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Thủ đô Washington, bà Bárcena cam kết giải quyết nguyên nhân sâu xa khiến số người di cư quá cảnh Mexico để đến biên giới Mỹ ngày một gia tăng.

Ngoại trưởng Bárcena đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế, xã hội giữa hai nước, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết gốc rễ nguyên nhân khiến hàng triệu người dân tại khu vực Mỹ Latinh phải rời bỏ nhà đi di cư.

Tham dự cuộc họp trên có Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas, Cố vấn an ninh Nhà Trắng Elizabeth Sherwood-Randall, Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico Rosa Icela Rodríguez; Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresencio Sandoval và Giám đốc Viện Di trú Quốc gia Mexico Francisco Garduño cùng một số quan chức của hai nước.

Đây là cuộc họp thứ hai giữa bên liên quan vấn đề người di cư, sau chuyến công du Mexico của Ngoại trưởng Mỹ Blinken hồi tháng 12/2023.

Washington đã cam kết tăng cường hợp tác với Mexico để giải quyết các thách thức chung, gồm quản lý tình trạng di cư trái phép ở mức độ “chưa từng có” trong khu vực, thống nhất mở lại các điểm nhập cảnh chính giữa hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống buôn bán cocain.

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, các nhà chức trách nước này ghi nhận 302.000 người di cư tìm cách vượt biên giới phía Nam vào Mỹ trong tháng 12/2023. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử./.



