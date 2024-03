Mưa bão lớn tại Brazil và Cuba gây nhiều thiệt hại, hơn 10 người thiệt mạng

Mưa lớn tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 22/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mưa bão gây lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 10 người ở Đông Nam Brazil, chủ yếu tại vùng núi thuộc bang Rio de Janeiro, buộc chính quyền địa phương ngày 23/3 phải triển khai các đội cứu hộ để ứng phó với tình huống “nghiêm trọng.”

Trận lụt xảy ra khi Brazil, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, đang hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan mà các chuyên gia cho rằng có nhiều khả năng xảy ra do biến đổi khí hậu.

Chính quyền bang Rio de Janeiro cho biết cơn bão đã làm sập một ngôi nhà ở thành phố Petropolis, cách thủ đô Brasilia 70km, khiến 4 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé gái bị chôn vùi hơn 16 giờ trong đống đổ nát.

Trước đó, ở Santa Cruz da Serra, một người đàn ông đã bị đuối nước do mắc kẹt trong xe tải bị chìm xuống sông. Ở Teresopolis, một người thiệt mạng do sập nhà, trong khi ở Arraial do Cabo, một người bị sét đánh tử vong.

Ở khu vực duyên hải, bang Espirito Santo ghi nhận 4 người thiệt mạng. Tại bang Sao Paolo, 2 trẻ em bị thương đã phải nhập viện ngày 22/3 để điều trị.

Thống đốc bang Rio de Jeneiro, Claudio Castro, cảnh báo tình hình ở Petropolis là “nghiêm trọng” do “mưa lớn và nước sông Quitandinha tràn bờ.”

Ông cho biết hàng chục binh sỹ cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai tới hiện trường, trong khi các trường học mở cửa đón người sơ tán.

Theo ủy ban ứng phó khẩn cấp gồm đại diện chính quyền bang Rio de Janeiro và giới chức phòng vệ dân sự, khoảng 90 người đã được giải cứu an toàn kể từ ngày 22/3.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy những dòng nước lũ cuốn theo bùn đất và rác thải cuồn cuộn đổ xuống sườn dốc ở Petropolis, nơi vừa trải qua trận bão thảm khốc vào tháng 2/2022 khiến 241 người thiệt mạng.

Tại thị trấn Mimoso do Sul, một xe cứu hỏa đã bị cuốn theo dòng nước lũ.

Theo ước tính chính thức, Petropolis đã ghi nhận lượng mưa 30cm chỉ trong 24 giờ, trong khi các thành phố khác như Teresopolis và Mage chứng kiến lượng mưa hơn 22cm.

Viện Khí tượng Quốc gia Brazil dự báo mưa bão sẽ tiếp diễn đến ngày 24/3 với mực nước mưa trung bình 20 cm mỗi ngày, đặc biệt là ở bang Rio de Janeiro. Thông thường, lượng mưa trung bình ở bang này trong cả tháng 3 chỉ ở mức 14 cm.

Tại Cuba, miền Tây nước này cũng đang hứng chịu mưa lớn và giông bão cục bộ gây thiệt hại về nhà cửa, đồn điền và làm gián đoạn dịch vụ điện.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero đã đích thân đến công ty Điện lực La Habana ngày 23/3 để kiểm tra tình hình sau khi mưa giông quét qua.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng tại La Habana đã ghi nhận tổng cộng 26 vụ sập nhà và hơn 900 người phải sơ tán.

Tại một số khu vực của các tỉnh Pinar del Río, Matanzas, Artemisa và Mayabeque, hệ thống điện vẫn chưa thể khôi phục. Một số khu vực ở miền Tây Cuba thậm chí đã xuất hiện mưa đá. Dự báo khu vực miền Tây và một phần miền Trung của đảo quốc Caribe tiếp tục có mưa lớn và giông, kèm gió giật mạnh.

Mạng lưới các trạm của Viện Khí tượng Cuba (Insmet) và trạm đo mưa của Viện Thủy lợi Quốc gia ghi nhận lượng nước tích lũy đáng kể hơn 100 mm tại 53 vị trí, trong đó có 19 vị trí vượt quá 150 mm và 3 vị trí trên 200 mm.

Cá biệt, có khu vực tại La Habana ghi nhận lượng mưa tích lũy 300mm trong vòng 24 giờ./.