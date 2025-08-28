Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp dụng mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ kể từ ngày 27/8, đánh dấu một bước leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Động thái này được xem như một biện pháp trừng phạt nhằm vào New Delhi sau khi nước này tiếp tục duy trì việc mua dầu từ Nga.

Theo đánh giá của Sáng kiến nghiên cứu thương mại toàn cầu (GTRI), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại New Delhi, quyết định này có thể khiến kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ giảm mạnh từ mức 86,5 tỷ USD trong năm nay xuống còn khoảng 50 tỷ USD vào năm 2026.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 212 tỷ USD hàng năm.

Các ngành công nghiệp chịu tác động nặng nề nhất bao gồm dệt may, đá quý, đồ trang sức, tôm và thảm, với dự báo sụt giảm lên đến 70% kim ngạch xuất khẩu.

Ông MK Venu - biên tập viên sáng lập của trang tin tức The Wire, nhận định tình hình này có thể khiến Ấn Độ mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh và các nền kinh tế Đông Á khác.

Ngành dược phẩm Ấn Độ được miễn trừ khỏi đợt tăng thuế này do vai trò quan trọng trong việc cung cấp thuốc generic giá rẻ cho thị trường Mỹ.

Hiện Ấn Độ chiếm khoảng một nửa lượng thuốc generic nhập khẩu vào Mỹ, với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,7 tỷ USD trong năm 2024.

Đối mặt với thách thức này, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố các biện pháp hỗ trợ, bao gồm bảo vệ nông dân, cắt giảm thuế và thúc đẩy tự lực.

Chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét đơn giản hóa thuế hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tăng lương cho gần 5 triệu công chức và 6,8 triệu người hưởng lương hưu từ năm tới.

Các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ tài chính và ưu đãi để mở rộng sang các thị trường mới như Mỹ Latinh và Trung Đông./.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế bổ sung 25% với Ấn Độ Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế thương mại bổ sung 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ, nâng tổng mức thuế đối với nền kinh tế thứ 5 thế giới lên 50%.