Nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế, uy tín quốc tế của Agribank

Trong bối cảnh kinh tế - tài chính toàn cầu diễn biến nhanh, phức tạp và đầy cạnh tranh, yêu cầu đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam không chỉ là giữ vững đà tăng trưởng trong nước mà còn phải mở rộng tầm ảnh hưởng, củng cố vị thế trên trường quốc tế.

Với vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Hoàn thiện nền tảng quản trị, củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc tế

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 của Agribank là hoạt động đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý đồng bộ và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động đối ngoại, tín dụng và quản trị tài chính quốc tế.

Các văn bản quan trọng đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc về quản lý quan hệ RMA (ủy quyền trả lại hàng hóa), tài khoản Nostro và thanh toán của Chi nhánh Campuchia; quy trình tài trợ vốn theo thư tín dụng cùng nhiều công văn chỉ đạo trọng yếu về phát triển khách hàng USD, chấn chỉnh hoạt động dự án quốc tế và kế hoạch đối ngoại toàn hệ thống.

Song song với đó, Agribank đã hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển hoạt động đối ngoại và tài chính quốc tế giai đoạn 2026-2027, tầm nhìn đến 2030, thể hiện bước đi bài bản trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện nội bộ, Agribank còn triển khai Chương trình hành động hướng tới môi trường trong hoạt động nội bộ giai đoạn 2025-2026 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những bước đi này góp phần định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, quản trị ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng hiện đại.

Đại diện NongHyup Bank và Agribank chụp ảnh tại chương trình hợp tác. (Ảnh: Vietnam+)

Về xếp hạng tín nhiệm, một tiêu chí quan trọng khẳng định sức mạnh tài chính và uy tín quốc tế đó là năm 2025, Agribank tiếp tục duy trì kết quả tích cực theo đánh giá của hai tổ chức uy tín hàng đầu thế giới là Moody’s và Fitch Ratings. Theo đó, Agribank được Moody’s xếp hạng Ba2, triển vọng Ổn định, và Fitch xếp hạng BB+, triển vọng Ổn định, ngang bằng mức trần quốc gia của Việt Nam và nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Để đạt được kết quả này, Agribank đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn hệ thống, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dữ liệu tài chính, tổ chức các buổi làm việc định kỳ với Moody’s và Fitch Ratings.

Đặc biệt, việc thành lập Tổ xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho giai đoạn 2026-2028 cho thấy sự chủ động trong công tác chuẩn bị, phân tích và cải thiện chỉ số tín nhiệm. Đây là nền tảng quan trọng giúp Agribank củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đối tác quốc tế và thị trường tài chính toàn cầu.

Mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động xuyên biên giới

Trong 9 tháng năm 2025, hoạt động đối ngoại của Agribank diễn ra sôi nổi, với việc đón tiếp gần 90 đoàn quốc tế đến làm việc và trao đổi hợp tác, bao gồm các hiệp hội, tổ chức quốc tế, ngân hàng đối tác và các cơ quan ngoại giao. Đồng thời, Agribank cũng tổ chức 17 đoàn công tác tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế ở nước ngoài.

Các hoạt động này không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác mà còn giúp Agribank cập nhật xu hướng công nghệ, chuyển đổi số, tài chính xanh và quản trị ESG trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu.

Ngân hàng cũng đã ký kết 5 thỏa thuận hợp tác quốc tế quan trọng, bao gồm Dự án Tài chính xanh với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), thỏa thuận ngân hàng phát hành với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Tập đoàn SACE (Ý). Đây là những bước tiến quan trọng mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược giúp Agribank tăng cường khả năng huy động vốn, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi tài chính quốc tế.

Đại diện Agribank và Tập đoàn SACE tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Italia. (Ảnh: Vietnam+)

Agribank chi nhánh Campuchia là một điểm sáng thể hiện năng lực điều hành xuyên biên giới của ngân hàng. Trong năm 2025, trụ sở chính đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ chi nhánh Campuchia nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua cơ chế giao ban định kỳ, giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và đề xuất phương án cơ cấu toàn diện.

Trong bối cảnh tình hình chính trị khu vực có nhiều biến động, việc chủ động xây dựng phương án quản trị rủi ro và duy trì hiệu quả hoạt động của chi nhánh Campuchia đã khẳng định bản lĩnh, năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược của Agribank trong hội nhập quốc tế.

Về quản lý dự án quốc tế, đến cuối tháng 9/2025, Agribank đã tiếp nhận lũy kế 40 dự án ODA vay lại Chính phủ, trong đó 13 dự án đang hoạt động với tổng hạn mức tương đương gần 5.500 tỷ đồng thể hiện năng lực quản trị dự án hiệu quả, minh bạch.

Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình cùng các đại diện Việt Nam tham dự Đại hội ABA. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng đang tích cực tiếp cận và đàm phán triển khai 05 dự án mới với các tổ chức quốc tế như AFD, WB, LuxDev, ADB và Quỹ Khí hậu xanh (GCF), hướng tới phát triển tài chính xanh, tài chính khí hậu và nông nghiệp bền vững. Trong đó, dự án với AFD trị giá 50 triệu EUR và dự án GCF trị giá 35 triệu USD là hai chương trình trọng điểm có khả năng mở rộng quy mô tác động kinh tế - xã hội.

Agribank hiện cũng đang thực hiện vai trò ngân hàng phục vụ cho 25 dự án với tổng giá trị 1,22 tỷ USD, lũy kế đến nay đã tiếp nhận 188 dự án ngân hàng phục vụ trị giá gần 9,8 tỷ USD, cho thấy năng lực và uy tín ngày càng cao của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

Phát triển sản phẩm, củng cố mạng lưới toàn cầu và cam kết phát triển bền vững

Với mục tiêu nâng cao năng lực thanh toán quốc tế và mở rộng hợp tác toàn cầu, đến tháng 9/2025, Agribank đã thiết lập quan hệ RMA (thỏa thuận trao đổi thông điệp tài chính) với 640 ngân hàng tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới đối tác được phân bổ rộng khắp các châu lục, tập trung mạnh tại châu Á (57%), châu Âu (30%), tiếp đến là châu Mỹ, châu Úc và châu Phi.

Hệ thống tài khoản Nostro và tài khoản Vostro tại các ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới được duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và khả năng thanh toán quốc tế hiệu quả. Đồng thời, Agribank thực hiện phân loại gần 100 tổ chức tín dụng đối tác, thiết lập chính sách khách hàng theo các nhóm cùng với tổng hạn mức tín dụng tương đương 626.000 tỷ đồng, giúp nâng cao tính chủ động trong hợp tác và điều hành thanh khoản quốc tế.

Một trong những trọng tâm chiến lược của Agribank là phát triển các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức tín dụng và đa dạng hóa nguồn vốn huy động từ các định chế tài chính quốc tế. Ngân hàng đã nghiên cứu, triển khai các sản phẩm tài trợ thương mại hiện đại như UPAS L/C, L/C discounting, đồng thời được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương vay vốn nước ngoài dưới hình thức UPAS L/C.

Đến tháng 9/2025, Agribank đã ký kết thỏa thuận tài trợ với Ngân hàng Quân đội (MB), thực hiện thành công giao dịch Trade Loan trị giá 6 triệu USD và hợp tác với 29 ngân hàng quốc tế trong lĩnh vực tài trợ thương mại với tổng hạn mức 1,04 tỷ USD. Đối với nguồn vốn trung và dài hạn, Agribank đã tiếp cận với 07 ngân hàng nước ngoài sẵn sàng cung cấp khoản vay quy mô lớn, phục vụ các chương trình tín dụng xanh và phát triển bền vững.

Đoàn công tác Agribank tham dự Hội nghị Thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 58. (Ảnh: Vietnam+)

Trong xu thế toàn cầu hướng tới tài chính xanh và phát triển bền vững, Agribank đã sớm xác định ESG là một trụ cột chiến lược. Ngân hàng ban hành Chương trình hành động hướng tới môi trường, xây dựng Khung tài chính xanh và phối hợp cùng các tổ chức quốc tế triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm chuẩn hóa hệ thống quản trị ESG theo thông lệ quốc tế.

Việc thành lập Tổ lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế và kiện toàn Ban chỉ đạo ESG toàn hệ thống thể hiện cam kết mạnh mẽ của Agribank hướng đến ngân hàng xanh - ngân hàng bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và trách nhiệm xã hội của ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại chặng đường 2025, Agribank đang từng bước củng cố nội lực, hiện đại hóa mô hình quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập sâu rộng. Từ quản trị tài chính, phát triển dự án ODA, quan hệ ngân hàng đại lý, đến triển khai ESG, Agribank đều thể hiện tư duy chiến lược, năng lực thực thi và bản lĩnh của một định chế tài chính lớn, có trách nhiệm và tầm nhìn toàn cầu.

Trong hành trình hướng tới giai đoạn 2026-2030, Agribank tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu ngân hàng có năng lực cạnh tranh quốc tế, an toàn, minh bạch, phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới./.

Agribank thúc đẩy phát triển bền vững với chương trình ưu đãi “xanh” Agribank mở rộng tín dụng sang tiêu dùng xanh, góp phần thay đổi thói quen của người dân, khuyến khích sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc lựa chọn phương tiện giao thông cá nhân.