Nga sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi mới

Ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi (NPP) để cung cấp năng lượng cho một nhà máy ở khu tự trị Chukotka.

Ông Putin đưa ra thông báo trên tại cuộc họp về phát triển các tổ hợp nhiên liệu và năng lượng ở Viễn Đông Nga trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 đang diễn ra tại Vladivostok từ ngày 3-6/9.

"Chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi độc đáo khác. Nhà máy này sẽ cung cấp năng lượng cho Nhà máy Khai thác và Chế biến Baimsky GOK ở Chukotka," ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin kêu gọi đẩy nhanh tiến độ mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng điện ở vùng Viễn Đông, đồng thời cho rằng “cần tích cực xây dựng các cơ sở điện lực trong khu vực cũng như nâng cấp các nhà máy điện hiện có./.

