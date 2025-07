Nga tái khẳng định chưa từng có kế hoạch tấn công NATO hay EU

RIA Novosti đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24/7 khẳng định Nga không và chưa bao giờ có kế hoạch tấn công các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi bình luận về báo cáo đánh giá chiến lược quốc gia mới của Pháp.

Báo cáo này cho rằng có khả năng xảy ra hành động “xâm lược” từ phía Nga nhằm vào châu Âu trong vòng 3-5 năm tới.

Giới chức Pháp tin rằng kịch bản này có thể bao gồm các động thái tấn công của Nga tại Moldova, khu vực Balkan, hoặc thậm chí nhằm vào các nước thành viên NATO. Tuy nhiên, tài liệu không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Bà Zakharova tuyên bố: “Chính các tác giả báo cáo cũng thừa biết rằng Nga không có và chưa từng có kế hoạch tấn công EU hay NATO. Đây là trò tuyên truyền, dối trá, nhảm nhí, thần thoại hóa. Vì mục đích gì mà họ kêu gọi người dân Pháp chuẩn bị? Câu trả lời rất rõ ràng: để phục vụ cho các hành động gây hấn của chính Pháp, kể cả với nước Nga."

Theo bà, dưới danh nghĩa "phòng thủ trước sự xâm lược từ Nga," Pháp đang từng bước củng cố lộ trình chuẩn bị toàn diện cho một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Moskva.

Bà Zakharova cũng cho biết báo cáo dành nhiều nội dung cho lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp, coi đây là yếu tố then chốt trong đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh chung của EU.

Bà Zakharova cảnh báo: “Chúng tôi chỉ có thể khuyên các chiến lược gia ở Paris: trong cơn sốt quân sự hiện nay, đừng quên rằng Nga cũng có lực lượng răn đe hạt nhân. Và tốt hơn hết nên đọc kỹ lại học thuyết hạt nhân cập nhật của chúng tôi. Hãy hạ nhiệt một chút."

Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các cáo buộc từ NATO về việc Nga có liên quan tới các vụ tấn công mạng là “tin giả chính trị,” đồng thời khẳng định đây đã trở thành “kỹ thuật tuyên truyền quen thuộc” của phương Tây./.

