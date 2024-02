Nghệ An: Phá đường dây buôn bán ma túy cùng tang vật 48.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật thu giữ trong một vụ án ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/2, Công an huyện Yên Thành (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã phối hợp với các lực lượng liên quan, bắt 2 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Lan (sinh năm 1962) thường trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, là đối tượng cầm đầu đường dây và Nguyễn Thị Truyền (sinh năm 1958) thường trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình cơ sở, Công an huyện Yên Thành phát hiện có dấu hiệu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, rồi chuyển về huyện Diễn Châu để tiêu thụ.

Sau khi điều tra, xác minh Trần Thị Lan là đối tượng cầm đầu đường dây.

Lan có một cửa hàng thu mua phế liệu. Đối tượng này sử dụng cửa hàng để tạo vỏ bọc buôn bán ma túy.

Chân rết trong đường dây của Lan là anh em, họ hàng nên hoạt động rất chuyên nghiệp, kín kẽ.

Qua triển khai lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ 2 đối tượng trên tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 48.000 viên nghi ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số thuốc kể trên là ma túy tổng hợp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Bình Dương: Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 64kg ma túy các loại Tỉnh ủy Bình Dương thưởng nóng 300 triệu đồng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh trong chuyên án thu giữ 64kg ma túy.