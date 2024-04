Tiền Giang: Người dân nộp lại nhiều gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển

(Ảnh minh họa TTXVN phát)

Ngày 1/4, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Công an huyện tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát khu vực đê biển Gò Công; đồng thời phát động, vận động nhân dân hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, giao nộp, kịp thời thu gom toàn bộ các gói chất rắn nghi là ma túy, trôi dạt vào bờ còn sót lại trên địa bàn (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến chiều 1/4, lực lượng Công an huyện Gò Công Đông đã phát hiện, thu giữ 84 gói chất rắn (dạng hình chữ nhật, được bọc bằng nylon, trọng lượng mỗi gói khoảng 1,1 kg) và 11 túi nylon bên trong có chứa dung dịch màu trắng.

Cụ thể, ngày 29/3, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 40 gói chất rắn và 9 túi nylon bên trong chứa dung dịch màu trắng; ngày 30/3, phát hiện, thu giữ 12 gói chất rắn và 2 túi nylon; ngày 31/3, tiếp tục phát hiện, thu giữ 32 gói chất rắn.

Công an huyện Gò Công Đông đã bàn giao các gói chất rắn, túi nylon có chứa dung dịch màu trắng cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tiền Giang đưa đi giám định và thực hiện công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, trưa 1/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức trao quyết định khen thưởng 5 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gồm Nguyễn Minh Hiếu (49 tuổi, trú tại Ấp Bắc 1), Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, trú tại ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền), Nguyễn Thị Khởi (56 tuổi, trú tại Ấp Xóm Rẫy), Hồ Văn Nam và Lê Thanh Vi (cùng 32 tuổi, trú tại ấp Chợ, xã Kiểng Phước), huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Mỗi cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen kèm 3 triệu đồng tiền thưởng.

Đây là 5 người dân đã có tinh thần cảnh giác, trong quá trình đi lượm ve chai đã nhặt các gói nylon nghi chứa chất ma túy trôi dạt vào bãi biển Gò Công, thuộc khu vực xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông; giao nộp cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Công an huyện Gò Công Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, quân sự địa phương, cơ sở ven biển đang tiến hành các biện pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên khu vực biên giới biển; phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm.

Nhất là những ngư dân đang hoạt động trên biển, người dân sinh sống ven biển, nếu phát hiện vật thể trên biển hay trôi dạt vào bờ nghi là ma túy hoặc hàng hóa khác, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để tổ chức xử lý kịp thời./.

