Người dân cần làm gì trước bão để bảo đảm an toàn?

Bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Trước mức độ nguy hiểm của cơn bão, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân không nên chủ quan, tuân thủ theo các điều sau: theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin về rủi ro thiên tai; tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men đủ dùng trong ít nhất 3 ngày; chuẩn bị kế hoạch liên lạc, tiếp cận trong trường hợp gia đình bị chia cắt do bão (nạp điện đầy đủ cho các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, sạc điện và bình ắc quy. Đổ xăng đầy bình các phương tiện di chuyển cơ giới)./.

