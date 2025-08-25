Ứng phó bão số 5: Quảng Trị cơ bản hoàn thành chuẩn bị sơ tán dân

Tối 24/8, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp trực tuyến đến 78 xã, phường, đặc khu triển khai phương án ứng phó với bão số 5 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, hiện tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị sơ tán dân để ứng phó bão.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương cương quyết di dời dứt điểm các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ, học sinh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Theo ông Lê Ngọc Quang, trong thời gian bão đổ bộ cho đến khi an toàn, đề nghị các địa phương quán triệt, yêu cầu người dân không đi ra ngoài đường, đặc biệt trên các khu neo đậu tàu thuyền không để người dân trông coi tàu thuyền khi thời điểm mưa bão. Tại các công trường, công trình xây dựng phải đưa công nhân ra khỏi các lán trại tạm bợ, không an toàn, khu vực người dân sống dễ xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Các cấp ủy, chính quyền phải kiên quyết di dời và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến cuối giờ chiều 24/8, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị sơ tán; người dân sẵn sàng di chuyển khi có lệnh.

Việc bố trí di dời tại chỗ cũng được triển khai, chuyển dân từ các nhà tạm, nhà thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, nhà cao ráo, bảo đảm an toàn.

Để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Trị đang thực hiện phương án cấp độ 4 rủi ro thiên tai, dự kiến phải sơ tán hơn 67.000 hộ dân với hơn 245.000 nhân khẩu, chủ yếu các vùng ven biển, khu vực xung yếu, nơi dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, chia cắt.

Song song với công tác di dời, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị hơn 79.000 thùng mỳ ăn liền, 12.900 thùng lương khô, 500 tấn gạo và hàng ngàn nước uống đóng chai, thực phẩm, thuốc men khác. Tại các điểm sơ tán, lực lượng chức năng cũng đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men để phục vụ người dân.

Đến tối 24/8, tỉnh Quảng Trị đã có 8.705 phương tiện với trên 24.072 lao động đã được đưa vào neo đậu an toàn tại các bến. Riêng còn 20 phương tiện với 126 lao động đang hoạt động ngoài khơi nhưng đều đã nắm chắc thông tin, chủ động phòng tránh và thường xuyên giữ liên lạc. Ngoài ra, có 12 tàu hàng, xà lan và 552 tàu ngoại tỉnh vào neo đậu, được hướng dẫn vị trí an toàn.

Tỉnh Quảng Trị đã thành lập 2 sở chỉ huy ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và phía Nam tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị cũ). Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo các khu vực, địa bàn trọng điểm, vùng xung yếu ven biển, cửa sông, miền núi.

Lực lượng quân sự đã được tổ chức thành lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí trọng yếu làm nhiệm vụ chỉ huy, điều phối, vừa làm chỗ dựa về hậu cần, lực lượng, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp, bảo đảm khả năng ứng phó linh hoạt, kịp thời.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng giao các khu vực phòng thủ làm đầu mối hiệp đồng lực lượng, chủ động điều động phương tiện, nhân lực cứu hộ-cứu nạn; hỗ trợ kịp thời công tác sơ tán dân, khắc phục sự cố hạ tầng và bảo đảm an ninh trật tự, an sinh tại nơi sơ tán.

Theo dự báo, từ đêm 24 đến sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, khu vực phía Bắc tỉnh có khả năng đạt 200-350mm, cá biệt có nơi trên 450mm. Đây là đợt mưa có nguy cơ gây lũ lớn trên các sông, kèm theo nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đồng thời gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ hướng đi của bão, diễn biến mưa lớn để triển khai các phương án phòng tránh./.

Bão số 5 giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Dự kiến, đến 7 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam.