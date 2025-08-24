Ứng phó bão số 5: Tám tỉnh, thành phố đã thực hiện lệnh cấm biển

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến thời điểm này đã có 8 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã cấm biển.

Cụ thể, Ninh Bình cấm biển từ 7h ngày 24/8, Thanh Hóa cấm biển từ 8 giờ ngày 24/8, Nghệ An cấm biển từ 5 giờ ngày 24/8, Hà Tĩnh cấm biển từ 18h ngày 23/8, Quảng Trị cấm biển từ 7h ngày 24/8, Huế cấm biển từ 19h ngày 23/8; Đà Nẵng từ ngày 24/8, Quảng Ngãi cấm biển từ 13h ngày 24/8.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 15 giờ ngày 24/8, có 131 tàu pha sông biển mang cấp đăng kiểm VR-SB nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 (gồm khu vực Thanh Hóa 32, Nghệ An 27, Hà Tĩnh-Quảng Bình 37; Quảng Trị-Huế 35).

Báo cáo của Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 16 giờ ngày 24/8, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh, trong đó hoạt động tại khu vực biển từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh: không còn tàu thuyền hoạt động; hoạt động khu vực khác 6.705 tàu/33.742 người; neo đậu tại các bến: 52.912 tàu/215.101 người.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát, triển khai phương án di dời dân cư tại những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, dự kiến sơ tán tổng số 90.285 hộ/325.579 người (Thanh Hóa 14.251 hộ/62.600 người; Nghệ An 10.022 hộ/38.639 người; Hà Tĩnh 6.955 hộ/16.936 người; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 người; Huế 16.349 hộ/52.186 người).

Tổng diện tích nuôi thủy sản ven biển từ Ninh Bình đến Huế là 65.293 ha, khoảng 11.338 lồng bè và 842 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Đối với hồ chứa thủy điện, hiện khu vực Bắc Bộ có 17 hồ vận hành điều tiết với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên. Bắc Trung Bộ có 7 hồ chứa vận hành điều tiết với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên.

Về hồ chứa thủy lợi, khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 66-95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.

Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, dung tích đạt 71-82% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, Thành phố Huế 3).

Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu (Ninh Bình 9, Thanh Hóa 1, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 14, Huế 4); 4 công trình đang thi công dở dang (Ninh Bình 2; Huế 2).

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 2 văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão (số 5929/BNNMT-ĐĐ 23/8/2025; 983/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025).

Đối với diện tích lúa hiện có 293.604 ha (Thanh Hóa 109.660ha, Nghệ An 74.983ha, Hà Tĩnh 45.170ha, Quảng Trị 38.792ha, Thành phố Huế 25.000ha), đã chín 1.010 ha, trỗ đến chín sáp 129.800 ha, làm đòng 143.000 ha, đứng cái 20.604 ha.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Diện tích cây ăn quả ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là 77.200 ha, trong đó, chuối 17.700 ha; cây có múi 27.800 ha chuẩn bị bắt đầu thu hoạch. Ngoài ra, còn 67.000 ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Để tiếp tục chủ động ứng phó bão số 5 có xu hướng mạnh lên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, theo dõi sát diễn biến của bão trong đó tập trung vào việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ cung cấp tin nhanh 1 giờ/lần trên trang web: KTTV.gov.vn; thoitietvietnam.gov.vn; NCMHF.gov.vn); hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại nơi trú tránh, tránh va đập hư hỏng, chìm tại khu neo đậu, kể cả tầu vận tải.

Các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình cầu, cảng; các hoạt động du lịch ven bờ, trên biển (tầu thuyền du lịch, khách du lịch trong nước và quốc tế); nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ (tầu thuyền đánh cá, lồng bè, chòi canh,..); rà soát, khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở nhà không đảm bảo an toàn; ở những vùng trũng thấp cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập lụt khi bão đổ bộ đến nơi an toàn. Đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán; không để người dân quay trở về nhà yếu khi bão chưa tan.

Các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại trên sà lan, tàu cá, lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu sơ tán dân, cũng như nơi neo đậu tàu thuyền, lồng bè; nghiêm cấm người dân, khách du lịch hiếu kỳ xem bão để tránh thiệt hại đáng tiếc; rà soát các công trình đang thi công dở dang ven biển, trên biển, trên các đảo và hệ thống đê biển, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

Đối với khu vực đồng bằng và trung du: Các tỉnh, thành phố khẩn trương chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, bến bãi, trụ cẩu, tháp cao như tháp truyền hình, viễn thông; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp; rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; chính quyền cấp xã chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương án “xanh nhà hơn già đồng”.

Các địa phương kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ, xung yếu, đang thi công; sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết.

Cấm người dân đi ra ngoài đường từ 7h đến 19h ngày 25/8 để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng do cây đổ, nhà bị tốc mái, tôn bay,...

Cấm các xe lưu thông trên đường khi bão đổ bộ nhất là xe khách; đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán; không để người dân quay trở về nhà yếu khi bão chưa tan; sẵn sàng vận hành tiêu úng, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục ngay sự cố hệ thống lưới điện, thông tin...

Khu vực miền núi triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông; kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

Cùng với đó, các địa phương khu vực này cần bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt để sẵn sàng ứng phó với các tình huống; tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện và nguồn lực để triển khai khắc phục hậu quả ngay sau bão, mưa lũ.../.

