Ứng phó bão số 5: Học sinh Hà Tĩnh sẽ nghỉ học trong 2 ngày để đảm bảo an toàn

Ngày 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, ứng phó với mưa bão.

Hơn 67.000 học sinh khối 1, 9 và 12 ở Hà Tĩnh sẽ nghỉ học trong 2 ngày, từ thứ 2 (25/8) đến hết ngày thứ 3 (26/8).

Tùy diễn biến của thời tiết, nhà trường sẽ có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động xử lý các tình huống cần thiết, đảm bảo an toàn; đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ; lên phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, tránh hư hại.

Rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường, lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng...

Các nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 5 và nguy cơ mưa lũ gây ra, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2025-2026.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai; hướng dẫn học sinh, phụ huynh kỹ năng phòng tránh đuối nước, sạt lở, an toàn giao thông; thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai xảy ra với các em.

Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ được cân nhắc tùy theo tình hình thời tiết và chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền./.

