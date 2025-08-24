Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Thanh Hóa

Chiều 24/8, ông Lê Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra thực tế tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh và chưa có dấu hiệu giảm cấp khi vào đất liền, di chuyển nhanh, có vùng ảnh hưởng rộng, nên tác động đến nhiều hoạt động ở khu vực ven biển.

Đáng lo nhất là mưa lớn có khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, thời gian mưa khá dài, đặc biệt lượng mưa có nơi khả năng đạt 600-700mm.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các công điện của Trung ương và của tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Phường Sầm Sơn và các địa phương ven biển tiếp tục thông báo, kiểm đếm các phương tiện về nơi tránh trú an toàn, kịp thời. Phường thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Bên cạnh đó, vận động nhà hàng, khách sạn, các hộ dân... khẩn trương chằng chống nhà cửa, sẵn sàng sơ tán dân, di dời tài sản quan trọng khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với cống Quảng Châu (phường Sầm Sơn) hiện đang xuống cấp, đơn vị quản lý, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để không bị bất ngờ khi có tình huống do bão gây ra; đồng thời khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức hỗ trợ sơ tán, di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ ngập lụt khi mưa lũ kéo dài.

Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất các bộ, ngành Trung ương huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp công trình.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để chủ động ứng phó với bão số 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành các công điện chỉ đạo triển khai ứng phó đến các cấp, các ngành trong tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Đến chiều 24/8, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị phương án sơ tán người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra. Trong đó, các địa phương sẵn sàng sơ tán 6.254 hộ/28.698 khẩu (104 khu vực/20 xã, phường) sinh sống ở khu vực cách mép bờ biển 200m; 1.722 hộ/7.351 khẩu (233 khu vực/59 xã) thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; 6.275 hộ/26.551 khẩu (529 khu vực/82 xã) thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi.

Căn cứ vào diễn biến của mưa lũ và tình hình thực tế, các địa phương sẵn sàng chuẩn bị phương án tiếp tục sơ tán người dân trong trường hợp mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão diễn ra dài ngày; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến với phương châm không để người dân nào bị đói, rét, không có nơi ở...

Trong công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, toàn tỉnh có 6.555 phương tiện/20.580 lao động. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 24/8, các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.537 phương tiện/20.442 lao động; còn 18 phương tiện/138 lao động đang hoạt động trên biển.

Hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh có 3 phương tiện/9 lao động; Thanh Hóa 1 phương tiện/2 lao động (đang di chuyển vào bờ); Lâm Đồng 3 phương tiện/24 lao động; Thành phố Hồ Chí Minh 4 phương tiện/36 lao động; Cà Mau 3 phương tiện/31 lao động; An Giang 4 phương tiện/36 lao động).

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức cấm biển từ 8 giờ ngày 24/8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động trên biển, ven biển trong thời gian cấm biển.

Hiện 100% tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa hoạt động trên biển đã được kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Chủ các phương tiện đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 5 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương./.

Bão số 5 ngày càng mạnh, các địa phương gấp rút sơ tán dân, thực hiện cấm biển Bão số 5 là bão mạnh, hoàn lưu bão rộng, di chuyển nhanh, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, cường độ mạnh lên cấp 13-14 (và có thể còn mạnh hơn).