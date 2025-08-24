Hà Tĩnh: Sơ tán 21 hộ dân tộc Chứt cùng 100 hộ dân khác để tránh bão số 5

Nhằm ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu mưa lớn sau bão gây ra, ngày 24/8, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh đã sơ tán 21 hộ với 58 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre và 100 hộ dân khác đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.

Theo ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch, trong chiều 24/8, địa phương đang tiếp tục phối hợp để vận động, hỗ trợ các hộ dân này di chuyển đến nơi an toàn hơn, đồng thời chủ động bố trí các địa điểm cao ráo, an toàn như trường học, nhà văn hóa, công sở để người dân có thể đến tránh bão, lũ.

Ngoài ra, qua rà soát, toàn xã có hơn 20 điểm có nguy cơ bị cô lập. Hiện xã đã lên phương án 4 tại chỗ, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu tại các điểm, trong đó đảm bảo mỗi điểm có đầy đủ các lực lượng quân sự, công an, y tế… hỗ trợ bà con.

Bản Rào Tre có 46 hộ, 160 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt. Qua rà soát của xã Phúc Trạch, bản có 21 hộ với 58 nhân khẩu có nhà ở không đảm bảo an toàn.

Ngay trong sáng 24/8, xã Phúc Trạch đã phối hợp với Đồn Biên phòng bản Giàng vận động bà con và huy động các lực lượng hỗ trợ người dân về tránh trú tại nhà văn hóa cộng đồng của bản, đề phòng bão số 5 gây mưa lớn, sạt lở đất.

Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục mua sắm, vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ bà con./.

