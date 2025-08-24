Càng di chuyển vào ven bờ và đất liền, bão số 5 càng có xu hướng mạnh lên

Chiều 24/8, nhận định về diễn biến tiếp theo của bão số 5, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết đây là bão mạnh, hoàn lưu bão rộng, di chuyển nhanh, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, cường độ mạnh lên cấp 13-14 (và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15).

Khoảng trưa và chiều 25/8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Bắc Quảng Bình.

Lý giải về việc bão số 5 càng di chuyển ven bờ và đất liền có xu hướng mạnh thêm, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, bão di chuyển theo hướng Tây đi qua vùng biển rất ấm tới 30 độ C, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Mặt khác, trong quá trình di chuyển, bão không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố về địa hình... Do vậy, khi càng tiến gần vào bờ cường độ bão càng mạnh.

Đề cập đến tác động của bão số 5, Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm cho rằng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10 m, biển động dữ dội. Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

"Bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16," ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Cùng với đó, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, các khu vực trọng tâm trên đất liền và trên biển sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số 5 là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, phía Bắc Quảng Trị. Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An, khu vực trung du và vùng Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bị ảnh bởi lũ quét, sạt lở đất.

Ở khu vực Bắc Bộ, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức báo động 1 - báo động 2.

Từ đêm 24/8 đến hết 25/5, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Sông Bưởi lên mức báo động 2, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức báo động 1-báo động 2, hạ lưu sông Mã lên trên báo động 1.

Thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông Cả từ báo động 2- báo động 3.

Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; sông La lên mức báo động 2- báo động 3.

Sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3.

Sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) lên mức báo động 1- báo động 2.

Trước diễn biến của bão như phân tích trên, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão; gia cố, chằng chống nhà cửa, chuồng trại gia súc, gia cầm, cắt tỉa cành cây; xác định ví trí an toàn để trú ẩn; chủ động sơ tán; tháo dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; đảm bảo an toàn công trình đang thi công; tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản... và hoàn thành trước 22 giờ ngày 24/8. Bởi sau thời điểm này, do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có gió rất mạnh và mưa rất lớn...," ông Hoàng Phúc Lâm khuyến cáo.

Hơn 130 tàu đăng kiểm VR-VB đang trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố

Theo báo cáo nhanh tình hình giao thông tính đến 15 giờ ngày 24/8 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng), trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 có 131 tàu mang cấp đăng kiểm VR-SB (tàu pha sông biển) gồm khu vực Thanh Hóa với 32 phương tiện, Nghệ An với 27 phương tiện, Hà Tĩnh-Quảng Trị 37 phương tiện, Quảng Trị-Huế 35 phương tiện.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải trên cả nước có 1.039 tàu thuyền; trong đó, có 336 tàu biển và 703 phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

Theo phương án ứng phó bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam yêu cầu các Đài Thông tin duyên hải thường xuyên phát cảnh báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh trú an toàn.

Các cảng vụ hàng hải trong quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền ra vào cảng, sẽ thường xuyên thông báo diễn biến của bão để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão.

Đối với các phương tiện thủy nội địa, tàu biển hạn chế 2 và 3 căn cứ vào tình hình diễn biến của bão sẽ được các Cảng vụ hàng hải ưu tiên bố trí tại các khu vực neo đậu tránh trú bão trong vùng nước cảng biển do Cảng vụ hàng hải quản lý.

Đối với các tàu biển không hạn chế, thuyền trưởng các tàu này sẽ chủ động triển khai kế hoạch ứng phó với bão do tàu xây dựng.

Đối với các tàu đang neo đậu làm hàng tại cầu cảng: căn cứ vào tình hình thực tế, khoảng 24 giờ đến 48 giờ trước khi bão đổ bộ, cảng vụ hàng hải phối hợp với chủ cảng, thuyền trưởng quyết định phương án để tàu rời cầu ra khu neo đậu tránh trú bão hoặc điều động tàu thuyền đi tránh trú bão.

Ngoài ra, các cảng vụ hàng hải thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để nắm bắt diễn biến của thiên tai, tình trạng hoạt động hàng hải để phối hợp điều động tàu thuyền đi tránh trú bão theo quy định.

Hiện Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam đã ban hành Công điện số 14/CĐ -CĐBVN để ứng phó cơn bão số 5.

Theo đó, tại một số đơn vị mà bão số 5 có khả năng ảnh hưởng, các đơn vị đã tổ chức thường trực 24/24 giờ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; sẵn sàng triển khai phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng trong trường hợp chịu ảnh hưởng của bão số 5. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão số 5 để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Trong trường hợp tàu thuyền rời cảng, khuyến cáo cho tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt lưu ý đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa tại các khu vực vùng nước do cảng vụ quản lý.

Các cơ quan, đơn vị kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền vào, rời cảng; thường xuyên giữ liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực quản lý của mình để kịp thời hướng dẫn, xử lý các tình huống có nguy cơ gây mất an toàn.

Các doanh nghiệp cảng, nhà máy đóng và sửa chữa tàu, đơn vị thi công công trình, thuyền trưởng các tàu trong khu vực quản lý của các cảng vụ đang triển khai công tác ứng phó cơn bão số 5 có khả năng đổ bộ vào khu vực./.

