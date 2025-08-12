Nguyên Thủ tướng Séc Andrej Babiš thăm cộng đồng Việt Nam tại Prague

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, chiều 11/8, tại thủ đô Prague, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã chào đón Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phong trào ANO ông Andrej Babiš cùng Ban Lãnh đạo ANO và Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmoníček tới thăm Trung tâm Thương mại SAPA, nơi vốn được biết đến với tên gọi quen thuộc “Thủ đô thu nhỏ của người Việt” trên đất Séc.

Đây là lần thứ ba ông Babiš trở lại nơi này, không chỉ để tham quan, mà để lắng nghe, sẻ chia và bày tỏ tình cảm gắn bó với cộng đồng người Việt Nam.

Mở đầu buổi gặp gỡ, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Saparia bày tỏ niềm vinh dự được chào đón ông Babiš.

Ông nhấn mạnh, việc Nguyên Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Séc ba lần ghé thăm SAPA là minh chứng sinh động cho tình cảm, sự quan tâm của cá nhân ông dành cho cộng đồng người Việt, cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Ông Hoàng Đình Thắng khẳng định, SAPA không chỉ là trung tâm thương mại sầm uất, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, nơi hội tụ hàng nghìn doanh nhân và người lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cộng hòa Séc.

Ông Andrej Babiš (giữa) và Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmoníček tới thăm Trung tâm Thương mại SAPA cùng ban lãnh đạo ANO. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Suốt nhiều năm qua, cộng đồng người Việt luôn nỗ lực hội nhập, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong không khí ấm áp, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ niềm tự hào về hơn 100.000 người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại đất nước này.

Ông nhấn mạnh, cộng đồng người Việt chính là “nhịp cầu vững chắc” kết nối tình cảm Việt-Séc, vun đắp tình hữu nghị đã bền chặt suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Đại sứ cũng nhắc lại dấu mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Séc, được thiết lập dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đầu năm nay, sẽ tạo xung lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, y tế, dược phẩm và lao động.

Hướng tới cuộc bầu cử Hạ viện Cộng hòa Séc vào tháng 10 tới, Đại sứ tin tưởng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong 75 năm qua, các chính đảng tại Cộng hòa Séc, trong đó có phong trào ANO, sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt, đồng thời thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác song phương vì lợi ích chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Andrej Babiš trân trọng và đánh giá cao đức tính cần cù, hiếu học của người Việt Nam. Ông bày tỏ tiếc nuối khi dự án mở đường bay thẳng Hà Nội-Prague vẫn chưa thành hiện thực, nhưng cam kết coi đây là một ưu tiên cao để thúc đẩy trong thời gian tới.

Nguyên Thủ tướng Séc, Chủ tịch Phong trào ANO Andrej Babiš cùng Ban Lãnh đạo ANO chụp ảnh cùng bà con người Việt tại trung tâm sự kiện Hoàng Thành - Trung tâm Thương mại SAPA. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Ông cũng mong muốn sớm tháo gỡ rào cản để người lao động Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, có thể sang Cộng hòa Séc làm việc, bù đắp cho sự thiếu hụt lao động tay nghề của sở tại và đóng góp vào việc tăng cường, mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ đánh giá của Đại sứ Dương Hoài Nam, ông cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Ông bày tỏ tin tưởng việc đưa các bác sỹ nha khoa Việt Nam sang làm việc tại Cộng hòa Séc sẽ là một điểm sáng mới trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Andrej Babiš một lần nữa khẳng định sự gắn bó, niềm tin và tình cảm trân trọng lẫn nhau giữa cộng đồng người Việt và nhân dân Séc.

Những cái bắt tay ấm áp, sự sẻ chia chân thành tại buổi gặp gỡ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, dù cách xa nửa vòng trái đất, người Việt vẫn giữ trọn đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” thủy chung, trân quý tình cảm của những người bạn đã cùng đồng hành trên chặng đường hội nhập./.

