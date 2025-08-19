Thế giới

Nhật Bản ghi nhận kỷ lục số ca mắc bệnh do bọ ve, hơn 10 người tử vong

Bệnh có thời gian ủ từ 6 ngày đến 2 tuần, biểu hiện bằng sốt, nôn, tiêu chảy, thậm chí mất ý thức; người cao tuổi dễ bị nặng hơn, tỷ lệ tử vong ước tính từ 10–30%, chủ yếu ở nhóm trên 50 tuổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: earth.com)
Từ đầu năm 2025 đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 135 ca mắc Hội chứng sốt cao giảm tiểu cầu (SFTS) do virus SFTS gây ra - mức cao nhất từ trước tới nay, vượt kỷ lục 134 ca của năm 2023. Hơn 10 bệnh nhân đã tử vong vì căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Virus SFTS lây sang người qua vết cắn của bọ ve hoặc tiếp xúc với máu động vật và người nhiễm.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời, cần che kín da để phòng ngừa.

Bệnh có thời gian ủ từ 6 ngày đến 2 tuần, biểu hiện bằng sốt, nôn, tiêu chảy, thậm chí mất ý thức. Người cao tuổi dễ bị nặng hơn, với hơn 90% bệnh nhân trên 60 tuổi. Tỷ lệ tử vong ước tính từ 10–30%, chủ yếu ở nhóm trên 50 tuổi.

Các ca mắc SFTS tập trung ở phía Tây Nhật Bản, nhiều nhất tại tỉnh Kochi với 14 ca, song cũng đã xuất hiện tại vùng trung tâm, phía Đông và cả Hokkaido. Dịch bệnh thường tăng vào mùa Xuân - Thu, thời điểm bọ ve hoạt động mạnh. Trong tuần kết thúc ngày 10/8, Nhật Bản ghi nhận thêm 8 ca.

SFTS được phát hiện lần đầu tại Trung Quốc năm 2011 và tại Nhật Bản năm 2013. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh, song đã có thuốc kháng virus này./.

