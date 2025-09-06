Nhật Bản phát triển nam châm không chứa đất hiếm để tránh phụ thuộc Trung Quốc

Các nhà sản xuất Nhật Bản đang phát triển công nghệ chế tạo nam châm sử dụng cho động cơ xe điện và xe hybrid mà không cần sử dụng các loại đất hiếm nặng, một mặt hàng nhạy cảm về mặt địa chính trị và Trung Quốc đang nắm phần lớn thị phần.

Các nguyên tố đất hiếm có số nguyên tử từ 62 trở lên được phân loại là đất hiếm nặng. Chúng đóng vai trò rất quan trọng để chế tạo nam châm hiệu suất cao dùng trong động cơ xe điện và xe hybrid.

Tuy nhiên, các nguyên tố đất hiếm nặng, được sử dụng để tăng cường khả năng chịu nhiệt, phần lớn được khai thác và chế biến tại Trung Quốc.

Để giảm thiểu sự phụ thuộc có thể dẫn đến rủi ro, các nhà sản xuất vật liệu đặc biệt của Nhật Bản đang đầu tư vào công nghệ nam châm không chứa đất hiếm nặng, nhằm bảo vệ sản xuất ôtô khỏi những cú sốc nguồn cung trong tương lai.

Hiện tại, động cơ của xe hybrid và xe điện thường sử dụng nam châm neodymium hiệu suất cao, một loại nam châm vĩnh cửu thương mại có từ tính mạnh nhất hiện nay.

Tuy nhiên, nam châm neodymium mất tính chất từ tính ở nhiệt độ cao. Để giải quyết vấn đề này, các nhà sản xuất đã pha trộn một lượng nhỏ đất hiếm nặng - chủ yếu là dysprosi và terbi - nhằm duy trì hiệu suất dưới tác động của nhiệt.

Cuối tháng Bảy vừa qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Proterial, trước đây là Hitachi Metals Ltd., đã công bố phát triển một loại nam châm neodymium dành cho động cơ xe điện (EV).

Bằng cách kiểm soát chặt chẽ tạp chất, công ty đã đạt được hiệu suất phù hợp với động cơ EV và được sử dụng cả cho xe hybrid.

Trong khi đó, công ty Thép Daido đã thương mại hóa nam châm neodymium không chứa đất hiếm nặng dành cho xe hybrid.

Quy trình tinh chế hạt độc quyền Daido tạo ra các hạt tinh thể mịn hơn nhiều, đồng thời được cho là cải thiện đáng kể khả năng chịu nhiệt và các đặc tính từ tính tổng thể. Honda Motor là công ty đầu tiên áp dụng nam châm này cho xe hybrid vào năm 2016.

Daido Steel cho biết cũng đang phát triển các loại nam châm có công suất cao hơn, với kế hoạch đầu tư 5 tỷ yen (33,9 triệu USD) vào một nhà máy tại Nakatsugawa, tỉnh Gifu.

Dự kiến nhà máy này sẽ nâng công suất hằng tháng lên 45 tấn vào năm 2026 và khoảng 150 tấn vào năm tài chính 2030./.

Trung Quốc siết chặt hạn ngạch cung cấp đất hiếm chiến lược Trung Quốc siết hạn ngạch khai thác và quản lý chặt khai thác, luyện kim, phân tách đất hiếm nhằm tăng cường kiểm soát nguồn cung nguyên liệu then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng.