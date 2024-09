Nhật Bản: Ứng cử viên Takaichi dẫn đầu thăm dò cho chức Chủ tịch LDP

Theo kết quả thăm dò của hãng tin Kyodo, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi nhận được 27,7% ý kiến ủng hộ, mức tín nhiệm cao nhất cho việc trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Cựu Bộ trưởng an ninh kinh tế Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Gần hai tuần trước khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản bầu chủ tịch và cũng là người sẽ lên kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida, kết quả thăm dò do hãng tin Kyodo thực hiện cho thấy cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi đang nhận được mức tín nhiệm cao nhất cho việc trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Theo kết quả thăm dò được tiến hành qua điện thoại, trong số 9 ứng cử viên tranh chức Chủ tịch LDP không có người nào giành được đa số phiếu bầu ngay trong vòng 1 của cuộc bỏ phiếu.

Bà Takaichi dẫn đầu nhưng cũng chỉ được 27,7% ý kiến ủng hộ, tiếp theo là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba với 23,7% và cựu Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi với 19,1%.

Cuộc bầu cử Chủ tịch LDP dự kiến diễn ra ngày 27/9. Đây là cuộc bầu cử có số lượng ứng cử viên đông nhất kể từ năm 1972, vượt xa con số 5 ứng cử viên tại các cuộc bầu cử năm 2008 và năm 2012.

Về thể thức bầu cử, ứng cử viên nào giành được đa số trên tổng số phiếu bầu hợp lệ sẽ là người trúng cử.

Trong trường hợp không có ai giành được đa số phiếu, 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước tiếp vào "vòng quyết định."

Do cuộc bầu cử lần này có tới 9 ứng cử viên tham gia tranh cử nên nhiều khả năng phiếu bầu ở vòng 1 sẽ bị phân tán và cần thêm vòng trong để chọn ra tân chủ tịch của đảng cầm quyền./.

