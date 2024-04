Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt vé cao trong dịp nghỉ lễ 30/4

Các hãng hàng không đã lên kế hoạch cung ứng tăng tải nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 tới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 tới, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhiều đường bay nội địa đã có tỷ lệ đặt vé cao đồng thời yêu cầu các hãng bay xem xét tăng tải cung ứng.

Giá vé bay không vượt trần

Theo số liệu được các hãng hàng không cung cấp cập nhật đến ngày 8/4, giai đoạn cao điểm nghỉ Lễ 30/4-1/5, các hãng đã cung ứng một ngày trung bình từ 100.000-110.000 ghế trên các đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay trung bình trong tháng 3/2024.

“Tỷ lệ đặt chỗ của hành khách hiện vẫn ở mức trung bình trên tất cả các đường bay nội địa chiều từ 2 điểm đầu (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) đến các cảng hàng không, sân bay địa phương và cả chiều ngược lại, đa phần dao động trong khoảng 40-60%,” lãnh đạo Cục Hàng không thông tin.

Cụ thể, giai đoạn trước ngày nghỉ Lễ (ngày 26-29/4), đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là Hà Nội-Quảng Bình (99,51% ngày 27/4), tiếp đến là đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa (82,77% ngày 27/4); Hà Nội-Phú Quốc và Hà Nội-Huế (đều xấp xỉ 80% ngày 27/4); Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc (77,23% ngày 27/4). Các chặng bay khác có tỷ lệ đặt chỗ ở mức trung bình trở xuống.

Đối với chiều bay từ cảng hàng không sân bay địa phương, hiện tại tỷ lệ đặt chỗ vẫn ở mức thấp. Riêng đường bay Điện Biên/Thành phố Hồ Chí Minh/Hà Nội tỷ lệ đặt chỗ cao (đường bay Điện Biên-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/4 là 99,44%; đường bay Điện Biên-Hà Nội ngày 28/4 là 79,89%).

Giai đoạn trong và sau nghỉ Lễ (30/4 và 1-2/5), các đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi các cảng hàng không, sân bay địa phương hiện có tỷ lệ đặt chỗ dưới 50%, đa phần dao động ở mức 20- 40%. Riêng đường bay Hà Nội-Điện Biên đạt tỷ lệ 83,7% vào ngày 2/5.

Chiều ngược lại, các đường bay từ các cảng hàng không, sân bay địa phương đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷlệ đặt chỗ cao hơn, dao động trong mức 30-60%. Cá biệt với đường bay Đồng Hới- Thành phố Hồ Chí Minh đã có tỷ lệ đặt chỗ 100% (ngày 1/5), Tuy Hòa-Thành phố Hồ Chí Minh đạt 80,3% (ngày 1/5), Phú Quốc-Hà Nội đạt 77,3% (ngày 1/4). Trên đường bay trục Bắc-Nam (Hà Nội-Đà Nẵng- Thành phố Hồ Chí Minh), tỷ lệ đặt chỗ cho giai đoạn nghỉ Lễ hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, đều dưới 50% (riêng đường bay Hà Nội-Đà Nẵng nhỉnh hơn, đạt 50,37% ngày 27/4).

Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết tương tự như dịp cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua, việc khai thác lệch đầu dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 thể hiện rõ nét. Theo đó, các chặng bay chiều từ hai thành phố lớn về các cảng hàng không, sân bay địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao hơn vào thời điểm bắt đầu giai đoạn nghỉ lễ và tỷ lệ này chuyển dịch dần theo chiều từ các cảng hàng không, sân bay địa phương về hai thành phố lớn khi đến thời điểm kết thúc giai đoạn nghỉ Lễ.

Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt ghế cao và gần như kín chỗ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 năm nay, giai đoạn cao điểm nhu cầu của người dân sẽ tập trung từ 27/4-1/5 với đối tượng chính là khách đi du lịch, thăm thân về quê, trong đó chiều khách đi dự kiến đông nhất vào ngày 27/4 và chiều quay lại ngày 1/5. Hiện tại, hãng mở bán nhiều hạng vé trong giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-1/5 với các mức giá đang mở bán đảm bảo nằm trong khung giá đã được Bộ Giao thông Vận tải quy định đối với từng nhóm đường bay.

“Như vậy, tới thời điểm hiện nay trên các đường bay nội địa, về cơ bản hành khách vẫn có thể đặt vé và có nhiều mức giá vé để lựa chọn phù hợp với điều kiện và nhu cầu di chuyển của mỗi hành khách,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Xem xét tăng tải cung ứng dịp nghỉ Lễ

Mặc dù có khó khăn, thiếu hụt về số lượng máy bay do các hãng tái cơ cấu đội máy bay, động cơ cần bảo trì, sửa chữa, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh…, đặc biệt trong các ngày 27-28/4 và 1-3/5 trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ xem xét việc điều chỉnh tăng tham số tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (từ 37 chuyến/giờ lên 42 chuyến/giờ khung giờ ngày) ngay trong tháng Tư và điều chỉnh tăng tham số tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất một số ngày cao điểm dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 (từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ khung giờ ngày) ngay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ này.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không cũng báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung tải cung ứng trên các đường bay nội địa dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5, trong đó Vietnam Airlines dự kiến tăng khoảng 30-40 chuyến bay/ngày và Vietjet Air tăng khoảng 80 chuyến bay/ngày.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay có điểm du lịch trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định. Các hãng bay cần khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần sớm xây dựng kế hoạch di chuyển, thực hiện mua vé qua các kênh bán vé chính thức và chủ động theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để có những sắp xếp, điều chỉnh phù hợp và lựa chọn được các mức giá vé hợp lý.

Trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không, hành khách cần thông tin đến đại diện các hãng hàng không, các cảng vụ hàng không khu vực, Cục Hàng không Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng thẩm quyền để kịp thời xử lý, giải quyết theo số hotline được đăng tải tại website của cục./.