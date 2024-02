Nhiều tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch Khánh Hòa ngay từ đầu năm

Cổng chào tại Hội hoa Xuân thành phố Nha Trang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 10 lượt tàu du lịch biển vào vịnh Nha Trang, đưa hơn 20.750 du khách lên bờ tham quan thành phố biển này.

Dự kiến trong cả năm nay có khoảng 43 lượt tàu biển quốc tế đã chọn vịnh Nha Trang làm điểm neo lại để đưa du khách lên bờ tham quan, thưởng ngoạn.

Đây đều những tàu du lịch biển đẳng cấp, sang trọng, phần lớn mang quốc tịch Bahamas, Malta, Marshall Island, Ukraine, Pháp, Italy… Trong số đó có nhiều tàu khá lớn, phục vụ hàng nghìn du khách cùng lúc, như tàu Spectrum of the Seas dài 347m, tàu Quantum of the Seas dài trên 340m và cùng có sức chứa 4.000 du khách.

Các doanh nghiệp kinh doanh tour và các đơn vị của ngành Du lịch Khánh Hòa đã thiết kế nhiều tour, chương trình tham quan để phục vụ du khách. Tiêu biểu có chương trình tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, chùa Long Sơn, làng nghề Trường Sơn, Chợ Đầm; tour đưa du khách tham quan với lộ trình ghé thăm lò sản xuất bánh ướt; mục sở thị cảnh trâu bò cày ruộng lúa; tham quan nhà dân vùng nông thôn, thưởng thức trái cây vùng nhiệt đới; thăm đình Phú Vinh, làng dệt chiếu Chùa Lộc Thọ, chợ Xóm Mới…

Cùng với việc nhiều tàu biển quốc tế đưa du khách đến Nha Trang, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng cao là những tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch tỉnh ngay từ đầu năm.

Du khách và người dân tham quan Tháp Bà Ponaga. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ ngày 30 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết (từ ngày 9-13/2), toàn tỉnh đã đón 191.360 lượt khách lưu trú, tăng hơn 26% so với Tết Quý Mão 2023, trong đó có 40.750 lượt khách quốc tế, tăng 260,6%; hơn 150.600 lượt khách nội địa, tăng 7,2%.

Công suất phòng các cơ sở lưu trú khoảng 79,7%; trong đó chủ yếu tập trung cao điểm từ mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng khoảng trên 80% tại một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%.

Tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch ước đạt hơn 440.000 lượt khách, tăng 57,2% so với đợt Tết năm 2023, trong đó các điểm du lịch như VinWionders Nha Trang, Bến tàu Du lịch Nha Trang (tour tham quan vịnh Nha Trang), Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải Dương học, chùa Long Sơn, danh thắng Hòn Chồng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan… là những điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch.

Du khách Hàn Quốc lựa chọn tuyến tham quan các đảo ở Nha Trang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Lượng khách lưu trú và tham quan tăng cao đã khiến du lịch xứ Trầm bội thu với tổng doanh thu du lịch ước đạt 879,5 tỷ đồng.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn lực để đón khách. Trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở lưu trú du lịch từ 4-5 sao và các điểm du lịch đã chủ động trang trí và tập trung tổ chức các sự kiện, chương trình “Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm các hoạt động như tiệc buffet đón năm mới Giáp Thìn 2024, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông Đồ tặng chữ thư pháp, giảm giá dịch vụ, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian, chương trình giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chợ Xuân Hòn Tre mang đến cho du khách những trải nghiệm ngày Tết độc đáo và thú vị, như xếp lá dừa, đập niêu, ném còn, đi cầu kiệu; thưởng thức các màn trình diễn nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật chơi bài chòi; biểu diễn làm bánh tét, bánh chưng, bánh dày.

Làng nghề Trường Sơn có hoa mai, hoa hồng, hoa hướng dương khoe sắc rực rỡ để khách đến vui xuân. Đón Tết Giáp Thìn, Làng nghề Trường Sơn còn giới thiệu con rồng dài 63m (tượng trưng cho 63 tỉnh thành), thân có 54 đốt (tượng trưng cho 54 dân tộc anh em), uốn lượn hình chữ S bản đồ Việt Nam, đầu rồng làm bằng giấy bồi vô cùng sinh động, thân rồng bằng thép nối với đèn, ban đêm chiếu sáng rực rỡ như đang bay.

Khu du lịch Champa Island Nha Trang tổ chức múa lân khai xuân cùng các tiết mục múa đậm sắc xuân, thần tài lì xì, xiếc khỉ, các trò chơi dân gian, thể thao ngoài trời…

Khách sạn Potique tái hiện sinh động không gian nhộn nhịp của chợ Tết nơi làng quê xưa với nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, như các quầy hàng ẩm thực vùng miền, viết thư pháp, biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Năm 2004, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đón 9 triệu lượt du khách đến lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt du khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 40.000 tỷ đồng.

Tỉnh đang tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, như một cách để nhận diện hình ảnh, thương hiệu du lịch và quảng bá du lịch Nha Trang-Khánh Hòa đến với du khách trong nước, quốc tế./.