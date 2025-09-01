Nhịp đập Thành phố Hồ Chí Minh những ngày lịch sử

Lựa chọn ở lại thành phố để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ theo cách rất riêng, một niềm hân hoan pha lẫn sự bình yên, thành phố tràn ngập sắc cờ và tinh thần dân tộc.

Sắc đỏ sao vàng dường như phủ khắp mọi ngóc ngách. Trên các trục đường chính, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, phần phật tung bay trong gió. Nhưng ấn tượng hơn cả là hình ảnh lá cờ thiêng liêng ấy xuất hiện tại vô số quán cà phê, cửa hàng, tiệm ăn.

Nhiều quán cà phê treo cờ đỏ thu hút khách. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Từ những quán cóc vỉa hè bình dân đến những không gian cà phê sang trọng, check-in, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ sao vàng. Các quán cà phê trở thành điểm đến lý tưởng.

Người ta tìm đến những quán có view đẹp ngắm phố phường, những không gian xanh mát, vừa nhâm nhi ly cà phê thơm lừng, vừa trò chuyện rôm rả và chìm đắm trong không khí ngày lễ.

Những người thợ làm bánh cũng sáng tạo những chiếc bánh có hình cờ Tổ quốc dịp Lễ 2/9. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, anh Tùng ở Thạnh Mỹ Tây cho biết: mọi năm gia đình tôi đều đi du lịch đến các tỉnh khác nhưng năm nay chọn ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng không khí yên bình trong ngày Tết Độc lập. Thành phố trang hoàng cờ đỏ sao vàng đẹp như thế này mà mình lại đi đâu thì uổng quá.”

Những tấm ảnh check-in với nền là rừng cờ đỏ được chia sẻ đầy tự hào trên mạng xã hội, trở thành một “trend” đẹp của ngày Quốc khánh. Thay vì xách balo lên và đi đến những vùng đất xa xôi, thì lựa chọn các hoạt động giải trí ngay tại chỗ cũng là lựa chọn hợp lý và ý nghĩa.

Một em bé Sài Gòn dễ thương ôm chú cún trong không khí bình yên ngày Tết Độc lập.

Theo ghi nhận, các khu vui chơi, công viên, trung tâm thương mại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Trẻ em háo hức với những trò chơi, các gia đình cùng nhau dạo mát, chụp hình lưu niệm. Các rạp chiếu phim cũng chật kín chỗ với loạt phim mới phục vụ khán giả dịp lễ. Một không khí vui tươi, nhộn nhịp nhưng không hề hỗn loạn, tất cả đều diễn ra trong trật tự và niềm vui rạng rỡ.

Có thể thấy, một xu hướng rõ rệt trong những năm gần đây, người dân Sài Gòn có xu hướng “staycation” – nghỉ dưỡng tại chỗ vào những dịp lễ dài. Họ không muốn chạy theo những chuyến đi xa đầy mệt mỏi vì kẹt xe, đông đúc, mà thay vào đó là tận hưởng một kỳ nghỉ chất lượng ngay tại thành phố thân thuộc.

Họ khám phá lại vẻ đẹp của Sài Gòn, thưởng thức ẩm thực, và trên hết, là sống trọn trong không khí tự hào dân tộc. Không khí náo nức, trang trọng bao trùm khắp thành phố như một lời nhắc nhớ sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng của ngày 2/9.

Những gương mặt rạng ngời, những nụ cười tươi dưới bóng cờ đỏ sao vàng là minh chứng cho tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc và một cuộc sống bình yên, no ấm. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này không chỉ là một đô thị sầm uất, mà còn là một bức tranh sống động về tinh thần yêu nước và sự gắn kết cộng đồng, sẵn sàng bước vào ngày Tết Độc lập với một tâm thế đầy kiêu hãnh./.

Những chiếc xe bus chở khách du lịch cũng được khoác chiếc áo cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)