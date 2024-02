Những chuyến xe 0 đồng dành cho bệnh nhân tại TP Hồ Chí Minh và Phú Yên

Thân nhân và bệnh nhi chờ đợi để lên chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Tiếp nối các hoạt động mừng Năm Mới, động viên tinh thần các bệnh nhi và thân nhân trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 6/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), tại các bệnh viện nhi tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như bữa cơm tất niên ngày cuối năm, chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về nhà đón Tết với gia đình, người thân.

Trưa 6/2, khu vực căng-tin Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động, nhộn nhịp bởi bữa tiệc tất niên đặc biệt mà Bệnh viện dành riêng cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Hơn 100 bệnh nhi hào hứng tham gia bữa tiệc gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, nước cam, sữa… vốn là những món ăn yêu thích của các con. Trước đó, nhân viên Phòng Công tác xã hội đã thu thập, khảo sát và lựa chọn món ăn theo nhu cầu, sở thích của các bệnh nhi.

Bé Trịnh Minh Quân (9 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho hay trong hơn 2 tháng nằm viện con không được ăn những món ăn yêu thích này. “Hôm nay được ăn gà rán, khoai tây chiên, được nhận quà, nhận bao lì xì, con rất vui.”

Chứng kiến các con hào hứng với bữa tiệc tất niên do Bệnh viện tổ chức, chị Lê Thị Kim Thư, mẹ bé Minh Quân xúc động chia sẻ: “Các con háo hức lắm, từ sáng đã thúc giục ba mẹ đưa xuống sân để tham gia bữa tiệc này. Cảm ơn Bệnh viện đã tổ chức bữa tiệc tất niên ý nghĩa cho các con.”

Bác sỹ Trương Hữu Khanh, Trưởng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bữa cơm tất niên được đơn vị thực hiện trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay Phòng Công tác xã hội quyết định sẽ tổ chức các bữa tiệc với quy mô lớn hơn và thực đơn bữa ăn sẽ được đặt theo nhu cầu của trẻ.

Đến chiều 30 Tết, một bữa tiệc tất niên khác cũng sẽ được tổ chức dành riêng cho các bệnh nhi không được về quê đón Tết. “Chúng tôi mong muốn các con có thể cùng dự một bữa tiệc thật vui vẻ với nhau trong những ngày cuối năm để tạm quên đi bệnh tật. Chúng tôi cũng mong các con sớm khỏe mạnh, không phải đón Tết ở bệnh viện mà được về nhà với người thân, gia đình,” bác sỹ Khanh bày tỏ.

Dự kiến năm nay Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ có khoảng 800 bệnh nhi phải ở lại điều trị, không thể về quê đón Tết cùng gia đình. Chính vì thế, Bệnh viện đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết nhằm động viên tinh thần cho các bé.

Một bệnh nhi được ưu tiên nằm giường cấp cứu trên chuyến xe 0 đồng. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Cũng trong chiều 6/2, khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng bởi các bệnh nhi và thân nhân chuẩn bị về quê đón Tết trên những chuyến xe 0 đồng đong đầy yêu thương.

Chưa kịp vui vì con gái được xuất viện, chị Võ Thị Như Ý (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) đã lại buồn rầu vì không thể đặt xe về quê sáng 6/2.

Chị kể, trước đó gia đình đã đặt xe về quê vào 24 tháng Chạp nhưng do con gái phải nằm viện nên hủy vé, đến sáng nay chị tìm nhiều nhà xe nhưng đều nhận được thông báo đã hết vé. May mắn, chị nhận được thông tin về những chuyến xe 0 đồng do Bệnh viện Nhi đồng 2 và các nhà hảo tâm tổ chức.

Sau khi đăng ký, vợ chồng chị và con gái đã được lên chuyến xe nghĩa tình này ngay trong ngày. “Chúng tôi mừng lắm, mừng vì con được khỏe mạnh xuất viện, mừng vì được về quê đoàn viên cùng người thân, gia đình,” chị Như Ý chia sẻ.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp, những chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi và thân nhân về quê đón Tết bắt đầu lăn bánh từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chị Lê Thị Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét chữ xinh, hàng năm đơn vị này đều phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức hỗ trợ bệnh nhi về quê đón Tết. Mỗi ngày, nhân viên công tác xã hội sẽ thống kê số lượng trẻ được xuất viện, phân tuyến các địa phương phù hợp để bố trí xe đưa các bé về quê đón Tết cùng gia đình.

Từ ngày 26 đến ngày 29 Tết, trung bình mỗi ngày có từ 2-3 chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về quê, tùy theo nhu cầu thực tế của phụ huynh. Đặc biệt, trên mỗi chuyến xe 0 đồng đều có có các suất ăn miễn phí, các phần quà Tết cho bệnh nhi và thân nhân.

Những chuyến xe 0 đồng yêu thương, bữa cơm tất niên đầm ấm, các hoạt động vui Xuân, đón Tết… ở các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nét đẹp đặc trưng của vùng đất phương Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về. Những ngày này, đất trời đã chuyển sang Xuân và tình yêu thương vì thế cũng ngập tràn, đong đầy khắp muôn nơi.

Chiều 6/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tổ chức Chương trình “Gian hàng 0 đồng - Tết sum vầy, Tết cho người bệnh,” trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Bệnh nhân Phạm Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại huyện Phú Hòa) phấn khởi khi nhận quà Tết từ các tổ chức, cá nhân. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Thông qua sự kết nối của Bệnh viện, hơn 500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức, cá nhân trao 1.500 suất quà gồm nhu yếu phẩm, nước ngọt, sữa, bánh chưng và tiền mặt.

Đại diện Tổ chức "Xe cứu thương 0 đồng Bình An" thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Tuy Hòa, cho biết đã chuẩn bị 300 suất quà gồm sữa, bánh ngọt, mỳ tôm và nước lọc để trao cho các bệnh nhân. Phòng Hậu cần Công an tỉnh Phú Yên tặng 100 bánh chưng cho người bệnh đón Tết thêm vui tươi, ấm áp. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân khác đã trao tiền mặt và quà động viên các bệnh nhân có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Bà Trần Thị Nhẫn (sinh năm 1950, trú tại thị xã Đông Hòa) cho biết bà thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên bị các bệnh tuổi già từ nhiều năm nay, phải chạy chữa tại nhiều bệnh viện. Được các tổ chức, cá nhân trao quà trong những ngày cận Tết, bà Nhẫn cảm thấy rất vui. Gia đình bà đã có thêm các loại bánh, mứt và tiền để mua sắm trong những ngày Tết.

Anh Phạm Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại huyện Phú Hòa) bị tai nạn giao thông phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên chữa trị gần một tháng nay. Gia đình gặp nhiều khó khăn nên khi nhận được những phần quà từ các tổ chức, cá nhân tại “Gian hàng 0 đồng,” anh rất phấn khởi. Trong những ngày điều trị bệnh sắp tới, anh Cường có thêm các nhu yếu phẩm để sử dụng, giảm được chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Bác sỹ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Yên chia sẻ đây là lần đầu tiên chương trình “Gian hàng 0 đồng” được Bệnh viện tổ chức nhằm mang đến một cái Tết vui tươi, ấm áp cho bệnh nhân nghèo. Bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì chương trình thành hoạt động truyền thống hằng năm dành cho người bệnh, hướng tới thành lập "Quỹ Thiện nguyện vì bệnh nhân” tại Bệnh viện.

Ngoài Chương trình “Gian hàng 0 đồng-Tết sum vầy, Tết cho người bệnh,” Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Yên cũng tổ chức các hoạt động như thi góc trang trí đón Tết cho bệnh nhân; thi gói và tặng bánh chưng cho người nghèo; biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian… Qua đó mang đến không khí tưng bừng, phấn khởi cho các bệnh nhân đang điều trị tại viện./.

TP Hồ Chí Minh: Mang Xuân đến với bệnh nhân không được về quê đón Tết Đường hoa Xuân tại các bệnh viện đã trở thành nét đặc trưng mỗi dịp Tết đến, không chỉ giúp người bệnh vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê mà còn là nơi để các nhân viên y tế trút bỏ những áp lực, căng thẳng.