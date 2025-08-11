Những giây phút mãn nhãn nhất "Concert Quốc gia" Tổ quốc trong tim

50.000 khán giả, 24 tiết mục tuyển chọn từ các ca khúc hay nhất về quê hương đất nước, chương trình "Tổ quốc trong tim" đã phá bỏ định kiến về thể loại chính luận khô khan, nặng tính tuyên truyền.

Diễn hoạt cảnh kéo pháo từ khán đài lên sân khấu, các chiến sỹ giải phóng quân phất ngọn cờ chiến thắng, những giọng ca đầy nội lực của Nghệ sỹ Nhân dân Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà, Đông Hùng cùng những gương mặt trẻ như OPlus, Tóc Tiên, Thanh Duy, Noo Phước Thịnh… là những yếu tố làm nên một chương trình chính luận đặc biệt chưa từng có.

Đó là chương trình Tổ quốc trong tim, diễn ra tối 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với 3 chương, 24 tiết mục ca nhạc được phối theo phong cách Rock rạo rực khí thế, RnB trẻ trung và cả phong cách truyền thống, lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình chính luận nhưng hầu hết khán giả là người trẻ.

Tiếng hò reo từ khán đài không thua kém các đại nhạc hội trẻ trung, đúng như cụm từ “concert quốc gia” mà ban tổ chức của “Tổ quốc trong tim” tự định hình cho mình, phá tan định kiến về thể loại chính luận khô khan và thường quá trang nghiêm.

50.000 khán giả hòa chung trong một niềm tự hào, khi đồng thanh hát thật to và đều hai lời của Quốc ca, cùng 68 chiến sỹ đã đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ. 50.000 khán giả hò reo cổ vũ cho 5 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho nền thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế và khu vực.

Chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim khép lại với cảm giác trọn vẹn và thành công mỹ mãn, đúng như mong đợi của các khán giả trẻ. Rời nhạc hội, tất cả đều mang cùng một thông điệp: Tự hào là người Việt Nam./.

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong đêm concert 'Tổ quốc trong tim' Trên nền nhạc hùng tráng, màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 8 phút thắp sáng bầu trời Hà Nội, khép lại đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đầy cảm xúc và tự hào.