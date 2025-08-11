Văn hóa

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong đêm concert 'Tổ quốc trong tim'

Trên nền nhạc hùng tráng, màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 8 phút thắp sáng bầu trời Hà Nội, khép lại đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đầy cảm xúc và tự hào.

vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-1.jpg
Tối 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra như một dấu mốc đặc biệt, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-2.jpg
Chương trình đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tới trực tiếp Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-3.jpg
Cuối chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút. Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, màn trình diễn ánh sáng này đã khép lại đêm nhạc bằng những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-4.jpg
Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, bầu trời khu vực Mỹ Đình bừng sáng. Từ bệ phóng, 300 quả pháo hoa tầm cao liên tiếp vươn lên không trung, hòa quyện cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp tạo thành một bức tranh ánh sáng nhiều tầng, rực rỡ của đêm tháng Tám. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-5.jpg
Nhịp điệu pháo hoa bám theo tiết tấu hào hùng của đêm nhạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-6.jpg
Màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút với 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp tại chương trình nghệ thuật chính luận 'Tổ quốc trong tim'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-7.jpg
Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong Nhân dân Thủ đô, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-8.jpg
Trong 8 phút ngắn ngủi mà giàu cảm xúc ấy, bầu trời Hà Nội rực sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-9.jpg
Mỗi chùm pháo bung nở như khơi dậy niềm tự hào cũng như sự biết ơn gửi đến thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối của hôm nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-10.jpg
Chương trình "Tổ quốc trong tim khép lại bằng màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-11.jpg
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2/9 tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-12.jpg
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2/9 tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-phao-hoa-to-quoc-trong-tim-13.jpg
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2/9 tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
