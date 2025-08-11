Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong đêm concert 'Tổ quốc trong tim'

Tin cùng chuyên mục
Có gì hấp dẫn tại đại nhạc hội "V Fest-Thanh xuân rực rỡ"?
Tối 10/8, đại nhạc hội "V Fest-Thanh xuân rực rỡ" một lần nữa khiến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trở thành tâm điểm âm nhạc mới của Thủ đô.
Đại nhạc hội T&T City Millennia: Hòa âm di sản và khát vọng kỷ nguyên mới
Đại nhạc hội tại T&T City Millennia (Tây Ninh) là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.
'Vút bay lên Việt Nam': Khi thế hệ trẻ tiếp nối sứ mệnh dựng xây đất nước
Qua lời bài hát, thế hệ trẻ được học về cội nguồn, được tiếp cận những câu chuyện về tấm gương kiên cường giữ nước, về anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Các 'Chiến sỹ quả cảm' hé lộ nhiều chuyện thú vị trong quá trình ghi hình
Không khí buổi giao lưu với khán giả tại Hà Nội diễn ra vô cùng sôi động khi các nghệ sỹ chia sẻ những câu chuyện thú vị và cảm xúc đặc biệt về chương trình.
Ra mắt sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình"
Nếu cuốn sách “50 năm sức mạnh Việt Nam” mang tinh thần sử thi, thì cuốn sách “Thành phố hòa bình-Thành phố của chúng ta” khắc họa một TP Hồ Chí Minh đổi mới, hiện đại nhưng vẫn gần gũi, thân thiện.
Không khí hào hứng, sắc đỏ ngập tràn trước thềm concert “Tổ quốc trong tim”
Từng nhóm bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng, cười rạng rỡ bên tấm pano quảng bá chương trình, tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trước khi hòa mình vào không khí âm nhạc hoành tráng vào tối nay.
Đề cao bản sắc văn hóa ASEAN thống nhất trong đa dạng
Campuchia tổ chức sự kiện chào mừng nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật và trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Nam Phi: Khám phá thư viện Johannesburg - "kho báu trí tuệ" của cộng đồng
Là một trong những biểu tượng văn hóa và trí tuệ của thành phố lớn nhất Nam Phi, thư viện Johannesburg có lịch sử hình thành gắn liền với sự phát triển đô thị của thành phố Johannesburg.
Ngày Gia đình ASEAN tại Bỉ tái hiện không gian văn hóa Đông Nam Á
Khu ẩm thực với các món đặc trưng như tôm rán, mỳ xào Việt Nam, satay Indonesia và góc hoạt động dành cho thiếu nhi đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, thắt chặt tình đoàn kết ASEAN.
'V Concert-Rạng rỡ Việt Nam': Nghệ sỹ Xuân Hinh hát văn, Trúc Nhân 'khoe' vũ đạo
Tối 9/8, chương trình "V Concert-Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của hàng vạn khán giả.
Cả nước hòa ca: Ba miền chung nhau một nhịp đập "Dưới cờ vinh quang”
Chương trình "Dưới cờ vinh quang" do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức, kết nối ba đầu cầu Bắc-Trung-Nam trong một cảm hứng yêu nước và tự hào dân tộc.
Đặc sắc chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'
Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội); Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Công viên sáng tạo Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang."
Nikkei Asia: Chuối Việt Nam đang có lợi thế tại thị trường Nhật Bản
Số liệu thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu vào nước này từ Việt Nam năm ngoái đã tăng lên 33.000 tấn, gần gấp 14 lần so với 5 năm trước đó.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài: “Sứ giả hòa bình” quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra đời nhằm kết nối tình yêu áo dài, những bàn tay sáng tạo cùng gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài như một di sản sống động trong dòng chảy hiện đại...
Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki: Chứng tích chiến tranh và hy vọng về hòa bình
Ba ngày sau thảm họa hạt nhân tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai rơi xuống quận Urakami ở Nagasaki, cướp đi sinh mạng của 74.000 người chỉ trong vài tháng.
Nhạc sỹ Hoàng Kiều: Con tằm 'nhả tơ vàng' cho nghệ thuật truyền thống dân tộc
Những cống hiến của nhạc sỹ Hoàng Kiều cho sân khấu chèo trải dài nhiều phương diện, từ sáng tác âm nhạc, đến viết kịch bản, đạo diễn, nghiên cứu khoa học và đào tạo nghệ sỹ chèo.
“Concert Quốc gia”: Màn tập hát Quốc ca của 68 quân nhân trẻ
Khối quân nhân trẻ tuổi sẽ tái hiện hình ảnh duyệt binh hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Nga vừa qua, cùng khán giả hát vang 2 lời ca khúc "Tiến Quân Ca" tại show "Tổ quốc trong tim."
“Vừa chạy vừa xếp hàng” để kịp sơ duyệt Triển lãm vào 15/8
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết các bộ, ngành, địa phương đang phối hợp trên tinh thần “Sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả,” bảo đảm tiến độ sơ duyệt Triển lãm trước ngày 15/8.
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm
Nhạc hội góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của Công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước.
Hàng trăm nghệ sĩ, nhạc công góp mặt trong Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025
Hàng trăm nhạc công đến từ nhiều quốc gia tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã mang tới một "bữa tiệc âm thanh" độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô, mở màn cho Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025.
5 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Với quy mô hoành tráng, kết hợp giữa những bản hùng ca bất hủ và trình diễn công nghệ hiện đại, chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm thăng hoa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt.
Người phụ nữ Việt kiên định đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam
Với bà Trần Tố Nga, cuộc chiến đấu vì công lý cho nạn nhân da cam chưa biết bao giờ dừng lại nhưng bà sẽ luôn sẵn sàng, với một niềm tin và sự kiên định không thể lay chuyển.
Cần sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
Mỗi năm Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan nhưng nhiều hạng mục tại đây đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
10 đoàn tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam
Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Truyền thông Angola: Chuyến thăm của Chủ tịch nước mở ra hợp tác trong tương lai
Các bài viết và bản tin trên truyền thông Angola đều cho thấy sự chào đón nồng nhiệt Chủ tịch nước Lương Cường, đồng thời khẳng định vai trò của chuyến thăm trong việc củng cố quan hệ song phương.
Báo chí là cầu nối đa phương trong tạo lập khung pháp lý thị trường tài sản
Với vai trò cầu nối đa phương, báo chí truyền thông góp phần quan trọng trong việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản số tại Việt Nam.
600 phụ nữ thủ đô đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc trước Nhà hát Lớn
Gần 600 phụ nữ Thủ đô khoác lên mình tà áo dài, đồng diễn và xếp hình lá cờ Tổ quốc ngay tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên khoảnh khắc vừa rực rỡ vừa lay động trái tim người xem.
Cao Bằng: Phát triển hệ thống phát thanh quốc gia tại khu vực biên giới
Tại khu vực Đông Bắc và Cao Bằng, phát thanh là phương tiện truyền thông nhanh chóng, tin cậy, giúp truyền tải kịp thời các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, cảnh báo thiên tai...
Dự án VietNEST - 'tổ ấm công nghệ' giữ lửa tiếng Việt tại Australia
VietNEST, mang ý nghĩa như một "tổ ấm công nghệ," là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.