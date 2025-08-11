Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong đêm concert 'Tổ quốc trong tim'

"Tổ quốc trong tim" không chỉ là một thông điệp nghệ thuật, mà còn là tâm thế của mỗi người Việt Nam. Đó là khi ta hát Quốc ca bằng tất cả niềm tự hào, là khi ta mang theo tinh thần phụng sự đất nước.