Ninh Bình: Quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách

Thời gian qua, loại hình du lịch trong rừng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Ninh Bình trải nghiệm và khám phá. Tuy nhiên cùng với những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên là những rủi ro tiềm ẩn.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt quản lý, nâng cao nghiệp vụ ứng phó sự cố, cũng như tăng cường ý thức phòng ngừa cho du khách và lực lượng làm du lịch tại địa phương.

Tuân thủ quy định điểm đến

Vườn quốc gia Cúc Phương hiện có nhiều tuyến, điểm phục vụ du khách khám phá thiên nhiên trong rừng. Tuy nhiên hiện nay, đội ngũ hướng dẫn viên của Vườn chỉ có khoảng 10 người, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, nhất là vào các dịp nghỉ lễ.

Vào các dịp này, Ban Quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương phải huy động thêm nhân lực tham gia hướng dẫn du khách từ lực lượng Kiểm lâm hay các đơn vị khác.Để du khách không bị lạc hay gặp các sự cố khi không có hướng dẫn viên hoặc không đi theo đoàn, Ban Quản lý luôn có khuyến cáo ngay từ khi du khách mua vé tại quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân sẽ thông báo cho du khách những tuyến được phép tham quan và hướng dẫn các biện pháp cần thiết trong trường hợp không may bị lạc.

Dù công tác đảm bảo an toàn cho du khách đã và đang được đơn vị quan tâm, chủ động triển khai, song thực tế vẫn ghi nhận tình huống mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người tham gia.

Sau vụ việc nam du khách quê Hải Phòng gặp nạn và tử vong khi du lịch tại Vườn vào tháng 8/2025, đơn vị đã tăng cường hoạt động cảnh báo, kiểm soát hoạt động trekking trái phép và xây dựng các phương án cứu hộ. Đặc biệt, Vườn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến du khách.

Ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương (Vườn quốc gia Cúc Phương) cho biết, đơn vị luôn đặt an toàn của du khách lên trên hết nên đã khuyến cáo mọi người tuyệt đối không tự ý trekking hay đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như hướng dẫn viên.

Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên và Kiểm lâm. Nội dung tập huấn không chỉ tập trung vào kỹ năng hướng dẫn, bảo vệ rừng mà còn bao gồm các nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn trong nhiều tình huống như du khách bị lạc đường, bị rắn cắn, côn trùng đốt hoặc gặp tai nạn bất ngờ.

Qua đó, lực lượng chức năng được trang bị kỹ năng xử lý ban đầu, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách và chủ động ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Du khách Nguyễn Đức Thạch (Hà Nội) cho rằng: “Để tránh những rủi ro trong chuyến đi, mỗi người cần nhận thức rõ giới hạn thể lực và khả năng ứng phó của bản thân; từ đó lựa chọn hành trình phù hợp với điều kiện cá nhân và tuân thủ hướng dẫn tại điểm đến. Trước mỗi chuyến du lịch khám phá, tôi đều tìm hiểu kỹ về địa điểm và hoạt động mà mình sẽ tham gia, chọn công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch uy tín, có kinh nghiệm. Đồng thời, tôi chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện an toàn và luôn tuân thủ chỉ dẫn của hướng dẫn viên.”

Nâng cao ý thức phòng ngừa

Ninh Bình là địa phương có nhiều điểm đến du lịch sinh thái nổi bật như: Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Vườn quốc gia Xuân Thủy… Trong đó, du lịch khám phá rừng nguyên sinh thông qua các hoạt động phổ biến (như: đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo thuyền kayak, tham quan hang động, cắm trại...) ngày càng được du khách quan tâm nhờ trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn đã được các cấp, ngành, cơ sở kinh doanh thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách dẫn đến một số vụ tai nạn khi đi du lịch trong rừng.

Thực tế thời gian qua, tại một số điểm du lịch sinh thái trên địa bàn đã ghi nhận các trường hợp du khách gặp sự cố, phải huy động lực lượng chức năng tìm kiếm, ứng cứu khẩn cấp; đặc biệt trong các tour tự phát không có hướng dẫn viên hoặc phương án đảm bảo an toàn đi kèm.

Anh Vũ Thái Dương (hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội) cho biết, đối với những tour du lịch khám phá rừng nguyên sinh, các doanh nghiệp lữ hành cần bồi dưỡng và cử hướng dẫn viên dẫn đoàn có kinh nghiệm, am hiểu địa hình, kỹ năng cứu nạn cứu hộ tham gia đoàn.

Hướng dẫn viên khi tổ chức tour cần phổ biến kỹ nội quy, lộ trình và trang thiết bị cần thiết; dặn du khách tuân thủ các quy định ở khu, điểm du lịch, giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên hoặc nhóm, tuân thủ tín hiệu tập trung.

Đặc biệt, du khách cần thông báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc Ban Quản lý nếu thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố; tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.

Theo ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, thời gian qua, ngành Du lịch tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo các khu, điểm du lịch tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho du khách khi tham quan, du lịch; đặc biệt tuyên truyền sâu rộng kỹ năng đối với khách du lịch khi tham gia loại hình du lịch mạo hiểm.

Du khách khi du lịch tại các điểm đến này cần tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn an toàn, chuẩn bị sức khỏe, trang thiết bị phù hợp trước khi tham gia trải nghiệm các loại hình du lịch sinh thái mạo hiểm, khám phá trong rừng; luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình... Để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Ban Quản lý các khu, điểm du lịch sinh thái tăng cường khuyến cáo, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường; đồng thời phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, an ninh để kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép; công khai số điện thoại hỗ trợ khách du lịch tỉnh Ninh Bình và số điện thoại của Ban Quản lý khu, điểm du lịch tại các vị trí dễ thấy.

Ngoài ra, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch sinh thái cần phối hợp xây dựng và thực hiện các phương án cứu nạn cứu hộ; chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ du khách trong mọi tình huống./.

