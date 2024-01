Phẫu thuật 'kép' mổ lấy thai và xử trí viêm ruột thừa cứu sống hai mẹ con

Sau gần 2 giờ đồng hồ, 2 mẹ con sản phụ đã vượt qua cơn nguy hiểm, em bé chào đời là một bé trai khỏe mạnh với cân nặng 2.700gr. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Chiều 11/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật "kép" mổ lấy thai kết hợp xử trí viêm phúc mạc ruột thừa cho thai phụ mang thai tuần thứ 35, kịp thời cứu sống cả mẹ và con.

Bệnh nhân là sản phụ Lê Thị P. (39 tuổi, trú tại xã Vân An, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đang mang thai lần ba, nhập viện trong tình trạng đau khắp ổ bụng, đau có xu hướng lan ra sau lưng, có sốt, bụng co cứng nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa (một cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp), kèm tình trạng bị đa ối.

Trước đó ba ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng và đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc điều trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.

Tiên lượng tính phức tạp của ca bệnh, các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã mời hội chẩn của các bác sỹ chuyên khoa Ngoại ổ bụng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) và chuyển tuyến bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi, xử trí.

Nhận định đây là ca bệnh khá khó do bệnh nhân có thai lần ba đa ối, thai còn non tháng nên mục tiêu đặt ra cho êkíp phẫu thuật là vừa phải đảm bảo an toàn cho em bé khi chào đời, vừa phải giải quyết nhanh chóng tình trạng viêm phúc mạc cho sản phụ vì nếu để lâu có thể dẫn đến nhiễm khuẩn mẹ và con, thậm chí có thể gây tử vong.

Trong tình thế cấp bách, êkíp bác sỹ của bệnh viện đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật “kép” mổ lấy thai trước, đồng thời kết hợp xử trí viêm phúc mạc ruột thừa cho bệnh nhân.

Thai phụ được bác sỹ thăm khám và kiểm tra vết mổ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển về phòng mổ, với ê-kíp phẫu thuật là các bác sỹ khoa Ngoại tổng hợp 2, khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Sau gần hai giờ, hai mẹ con sản phụ đã vượt qua cơn nguy hiểm, em bé chào đời là một bé trai khỏe mạnh với cân nặng 2,7kg. Các bác sỹ khoa Cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cũng được huy động sẵn sàng để kịp thời cấp cứu em bé.

Sau phẫu thuật lấy thai, tử cung của bệnh nhân co hồi kém, ra máu nhiều dù đã được dùng thuốc tăng co nhưng không có kết quả. Các bác sỹ đã quyết định cắt bỏ tử cung bán phần để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, phần ruột thừa viêm hoại tử vỡ mủ gây viêm phúc mạc toàn thể đã được xử lý cắt bỏ.

Bác sỹ Mai Thế Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp 2 (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, người bình thường khi bị viêm ruột thừa đã nguy hiểm, phụ nữ mang thai bị viêm ruột thừa lại càng nhiều nguy hiểm và khó khăn trong chẩn đoán hơn do vị trí của ruột thừa thay đổi theo tuổi thai, các triệu chứng cơ năng thường bị trùng lặp với các triệu chứng khi bệnh nhân có thai.

Về mặt chẩn đoán hình ảnh cũng rất khó bởi vị trí ruột thừa có thể bị che lấp bởi tử cung và thai nhi. Với trường hợp bệnh nhân này, do có sự phối hợp của các chuyên khoa nên đã được chẩn đoán và xử trí kịp thời, mang lại sự an toàn cho cả mẹ và con.

Hiện sức khỏe của sản phụ và em bé đã cơ bản ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới./.

