Phố Quảng An của Hà Nội lọt top những con đường thú vị nhất thế giới

Phố Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) góp mặt ở vị trí 25 trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024 do tạp chí Time Out bình chọn.

Với vị trí ở cạnh Hồ Tây, phố Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.

Đường có chiều dài khoảng 1,1km, bắt đầu từ điểm giao cắt giữa phố Từ Hoa và đường Xuân Diệu kéo dài tới đoạn giao cắt với phố Quảng Khánh.

Đứng đầu danh sách về tuyến phố thú vị nhất thế giới là đường High Street ở Melbourne, Australia. Con phố này là nơi tập trung nhiều cửa hàng thiết kế theo phong cách cổ điển, quán càphê sang trọng cùng các xe bán đồ ăn, rạp chiếu phim thu nhỏ. /.