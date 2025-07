Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Chiều 7/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời Chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt (28/6/1972-16/9/1972) của quân và dân ta.

Hàng ngàn chiến sỹ giải phóng quân và nhiều đồng bào Quảng Trị đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất nơi Thành cổ Quảng Trị để non sông đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sỹ và tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến lửa Trường Sơn, trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.../.

