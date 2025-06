Thanh Hóa: Xác định danh tính 2 liệt sỹ thông qua thu nhận mẫu ADN

Thực hiện Đề án thu thập, phân tích mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mới đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp xác minh thành công danh tính của 2 liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Đó là trường hợp của liệt sỹ Trịnh Văn Hai (sinh năm 1952 quê ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) và liệt sỹ Trịnh Quang Lâm (sinh năm 1952 quê ở xã Nga An, huyện Nga Sơn).

Đây là 2 liệt sỹ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được xác định thông tin thân nhân thông qua ngân hàng gene, bằng phương pháp thực nghiệm thu nhận mẫu sinh phẩm giám định ADN.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng rà soát, xác minh, thu thập, làm sạch thông tin thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính, cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời chủ động rà soát, tìm kiếm, tiếp cận các gia đình có người thân là liệt sỹ nhưng chưa xác định được nơi an táng cụ thể.

Qua rà soát, tỉnh Thanh Hóa hiện có 37.720 liệt sỹ chưa xác định được thông tin, với tổng số 39.137 trường hợp thân nhân cần thu nhận mẫu ADN.

Trong quá trình xác minh, lực lượng Công an đã nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, vượt hàng trăm km đến tận các bản làng vùng cao, biên giới, bất kể địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn để thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 933 mẫu ADN đã được thu nhận gửi về trung tâm giám định gene.

Sau quá trình đối chiếu, phân tích tại ngân hàng gene do Viện pháp y Quốc gia cung cấp với dữ liệu thân nhân liệt sỹ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thu thập trên cả nước, bước đầu đã phát hiện 16 trường hợp ADN hài cốt liệt sỹ an táng tại nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) nghi trùng (qua dòng họ mẹ) với ADN của 30 thân nhân liệt sỹ, trong đó có trường hợp 2 liệt sỹ quê ở tỉnh Thanh Hóa là Trịnh Văn Hai và liệt sỹ Trịnh Quang Lâm.

Từ kết quả này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục phối hợp rà soát và so khớp, xác định thành công danh tính cho 2 liệt sỹ.

Trên cơ sở xác minh cẩn trọng và từ kết quả giám định khoa học, ngày 27/6/2025, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã có thông báo đến thân nhân gia đình các liệt sỹ kết quả giám định mẫu sinh phẩm thân nhân và mẫu hài cốt của 2 liệt sỹ Trịnh Văn Hai (Hậu Lộc) và Trịnh Quang Lâm (Nga Sơn) là trùng khớp.

Việc xác định được danh tính 2 liệt sỹ Trịnh Văn Hai và Trịnh Quang Lâm đã mở ra cơ hội tìm kiếm cho nhiều gia đình liệt sỹ ở Thanh Hóa nói riêng và trên khắp cả nước nói chung.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung phối hợp thực hiện kế hoạch cao điểm triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm xác định thêm danh tính liệt sỹ, thắp lên niềm hy vọng cho các gia đình, góp phần cùng với lực lượng Công an cả nước và các ban, ngành chức năng đạt mục tiêu sớm hoàn thành giám định hơn 20.000 hài cốt liệt sỹ, phấn đấu xác định danh tính ít nhất 60% liệt sỹ trong các nghĩa trang - theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị ra mắt ngân hàng gene (ADN) liệt sỹ chưa xác định thông tin và thân nhân liệt sỹ vào tháng 7/2024./.

