Phú Thọ: Bắt giam kế toán trường chiếm đoạt tiền BHYT của hơn 300 học sinh

Ngày 29/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương (kế toán Trường Trung học cơ sở Ngô Xá, huyện Cẩm Khê) về hành vi "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Trần Tuấn Phương sinh năm 1990, có địa chỉ tại khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 6/2025 tại Trường Trung học cơ sở Ngô Xá, xã Minh Thắng, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) khi nhiều học sinh không được tham gia bảo hiểm y tế hoặc chỉ được gia hạn 6 tháng thẻ mặc dù phụ huynh đã đóng tiền cả năm.

Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Từ kết quả điều tra xác minh và những nội dung báo chí phản ánh, Phòng an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện tại Trường Trung học cơ sở Ngô Xá có dấu hiệu chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của nhiều học sinh, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xét thấy đây là hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi việc khám, chữa bệnh của nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Xá, gây bức xúc đối với phụ huynh và trong dư luận, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định: Đầu tháng 10/2024, Trường trung học cơ sở Ngô Xá triển khai việc thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh năm học 2024-2025 đối với 523 học sinh, thu hơn 455 triệu đồng. Số tiền trên sau đó được chuyển cho Trần Tuấn Phương - là kế toán của Trường Trung học cơ sở Ngô Xá để Phương nộp về Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Khê.

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Phương chỉ nộp số tiền bảo hiểm y tế gần 265 triệu đồng của 201 học sinh. Còn lại số tiền hơn 190 triệu đồng của 322 học sinh, ông Phương không nộp mà chiếm đoạt để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 13/6 đến ngày 18/6, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh trong loạt bài viết ghi nhận việc nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường trung học cơ sở Ngô Xá bày tỏ bức xúc và gửi đơn đến các cơ quan chức năng, kiến nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc thu, nộp tiền bảo hiểm y tế cho học sinh./.

