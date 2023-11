Phú Yên: Khởi tố nhóm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Công an thành phố Tuy Hòa đọc các quyết định khởi tố bị can nhóm đối tượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 22/11, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.

Năm bị can gồm: Bùi Thị Kim Hương (sinh năm 1984), Trần Đức Trọng (sinh năm 1990, chồng của Hương), Ngô Chí Luân (sinh năm 2004, con riêng của Hương, cùng trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa), Bùi Ngọc Nam (sinh năm 1989, em ruột của Hương, trú tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa) và Bùi Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, em ruột của Hương, trú tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa).

Công an thành phố Tuy Hòa cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Ngọc Nam và Trần Đức Trọng; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Kim Hương và Bùi Ngọc Tuấn.

Riêng bị can Ngô Chí Luân đang thi hành án 2 năm tù về tội “Giết người” từ ngày 22/9/2023.

Khám xét chỗ ở của Bùi Thị Kim Hương vào sáng 22/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa thu giữ một máy tính xách tay, hai điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ dùng để ghi chép tiền cho vay, chơi hụi của đối tượng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa giết người ở Quận 8 Bước đầu tại cơ quan Công an, Nhu thừa nhận sát hại chị L.T.M.D (sinh năm 1991), cháu N.L.H.P (sinh năm 2020) và cháu T.M.T.K (sinh năm 2021); người thoát chết trong vụ việc là bà N.T.P (mẹ chị D).

Trước đó, vào tháng 6/2022, vợ chồng anh V.T.Đ và chị V.T.T.T (cùng sinh năm 1991, cùng trú tại phường 9, thành phố Tuy Hòa) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho vợ chồng Bùi Thị Kim Hương, Trần Đức Trọng để vay số tiền 150 triệu đồng.

Đến tháng 4/2023, vợ chồng anh Đ và chị T mất khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương và cắt liên lạc với vợ chồng Hương, Trọng.

Đầu tháng 8/2023, anh Đ nhờ một cán bộ ngân hàng bán thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói trên cho vợ chồng Hương, Trọng.

Biết được anh Đ sử dụng giấy tờ giả để mượn tiền và với mục đích đòi nợ nên Trọng và Hương cùng Luân, Nam, Tuấn đã bàn bạc và bắt anh Đ về nhà của Hương (tại các địa chỉ số 14/2 Lương Văn Chánh và số 08/56 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Tuy Hòa) để gây sức ép trả nợ.

Vụ việc này đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.