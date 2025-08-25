Rainscales Vietnam đạt giải nhất “Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2025”

Sự kiện trao giải cuộc thi “Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2025” QVIC vừa được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo InnoEx 2025 không chỉ là một lễ trao thưởng, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và bứt phá của hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Việt Nam.

Chương trình năm nay, lần thứ tư được tổ chức, đã khép lại với những thành tích ấn tượng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đổi mới sáng tạo của quốc gia. QVIC 2025 được đồng tổ chức bởi Qualcomm Technologies, Inc. và có sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi là tạo ra một môi trường toàn diện để ươm mầm và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa: từ đào tạo, tư vấn kỹ thuật - kinh doanh bởi các chuyên gia hàng đầu, đến hỗ trợ ưu đãi đăng ký bằng sáng chế. Điều này không chỉ giúp các start-up hoàn thiện sản phẩm mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ và nâng cao giá trị thương mại hóa, từ đó gia tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật, Tập đoàn Qualcomm phát biểu tại lễ tổng kết trao giải. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Kết quả chung kết, đội Rainscales Vietnam xuất sắc đoạt giải nhất (100.000 USD); Viet Dynamic đoạt giải nhì (75.000 USD) và Enfarm Agritech đoạt giải ba (50.000 USD). Đặc biệt, năm nay BTC còn trao thêm Giải thưởng Innovation Award trị giá 20.000 USD cho đội Seamorny nhằm ghi nhận giải pháp đột phá có tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Rainscales Vietnam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC), đây thực sự là một “bệ phóng” quan trọng, tạo môi trường để các start-up được đào tạo bài bản, thử nghiệm thực tế và dũng cảm giải quyết những thách thức toàn cầu. Ông nhấn mạnh, chương trình góp phần khơi dậy làn sóng đầu tư vào nguồn nhân lực công nghệ cao, đồng thời truyền cảm hứng để cộng đồng doanh nghiệp chung tay kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Được tổ chức thường niên, QVIC đã và đang khẳng định được vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ, khuyến khích sự phát triển của một hệ sinh thái công nghệ mới nổi đầy năng động tại Việt Nam. Các start-up không chỉ có cơ hội tiếp cận và tận dụng nền tảng công nghệ di động tiên tiến hàng đầu thế giới để phát triển sản phẩm, mà còn được kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và đối tác chiến lược. Từ đó, những ý tưởng công nghệ táo bạo nhất dần được hiện thực hóa, góp phần kiến tạo một tương lai số tươi sáng cho Việt Nam./.