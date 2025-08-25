Thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược

Ngày 25/8, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố thành lập ba Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược mới: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết với việc thành lập 3 Mạng lưới chuyên ngành thuộc Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện và phát triển một hệ sinh thái trí tuệ Việt toàn cầu, một cộng đồng đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt giúp đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong một số lĩnh vực trọng yếu.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định sự ra mắt của 3 Mạng lưới không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn khởi đầu cho một chương mới trong hành trình làm chủ công nghệ của Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược tạo ra bệ phóng vững chắc, giải phóng tiềm năng và kết nối những bộ óc tinh hoa nhất để kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, tạo động lực cốt lõi cho một nền kinh tế tri thức, tự cường và thịnh vượng.

Đây cũng là minh chứng cho một tầm nhìn chiến lược sâu rộng của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu tinh hoa công nghệ nhân loại, đồng thời phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước đó, 3 mạng lưới này là các thành phần của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ từ năm 2018. Đến nay, Mạng lưới đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng.

Ngoài 10 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ở nước ngoài, NIC cũng đang bảo trợ 5 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược, nhằm phối hợp với các trường đại học, trung tâm và viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.

Phó Thủ tướng đã đặt kỳ vọng 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược sẽ đồng hành cùng Chính phủ, cùng các bộ ngành, doanh nghiệp góp phần giải quyết những thách thức lớn, biến “bài toán khó” của đất nước thành cơ hội lớn cho tương lai. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Lễ Công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Muốn đạt được mục tiêu đó, chúng ta không thể đi sau, không thể chậm chân, mà phải chủ động nắm bắt những cơ hội to lớn do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại”.

Phó thủ tướng đã đặt kỳ vọng lớn vào vai trò của các mạng lưới mới với trí tuệ, tâm huyết và sự kết nối toàn cầu, 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược sẽ đồng hành cùng Chính phủ, cùng các bộ ngành, doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, qua đó góp phần giải quyết những thách thức lớn, biến “bài toán khó” của đất nước thành cơ hội lớn cho tương lai.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các Mạng lưới hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển quốc gia.

Để phát huy hiệu quả vai trò của ba mạng lưới mới, Phó Thủ tướng đề nghị các mạng lưới phát huy thế mạnh của mình trong việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học nhằm chia sẻ kiến thức và kết quả nghiên cứu; Kết nối, thu hút các chuyên gia, nhân tài người Việt, gốc Việt trên toàn thế giới; Hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có khả năng dẫn dắt trong một số nhóm ngành công nghệ chiến lược.

Trong khuôn khổ Lễ công bố, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã thực hiện Lễ trao các thỏa thuận hợp tác quan trọng. NIC đã chính thức bảo trợ ba Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược mới và đưa vào Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Sovico đã ký kết thỏa thuận đồng hành cùng NIC, cam kết hỗ trợ, phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trong năm 2025. Cùng với đó, các Mạng lưới VNQuantum, ViSecurity, UAV Việt Nam cũng thiết lập hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược./.

