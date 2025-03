Rộ thông tin Mỹ xem xét lệnh cấm nhập cảnh đối với hơn 40 quốc gia

Truyền thông Mỹ ngày 14/3 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh mới đối với 43 quốc gia, trong đó có khả năng tạm dừng xử lý đơn xin thị thực từ Afghanistan, Iran và Syria.

Theo The New York Times, các quan chức ngoại giao và an ninh Mỹ đã soạn thảo danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng, với các lệnh cấm nhập cảnh được chia thành ba nhóm khác nhau.

Cụ thể, dự thảo đề xuất cấm hoàn toàn việc nhập cảnh đối với công dân từ 11 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen,.... Ngoài ra, công dân từ Belarus, Eritrea, Haiti, Myanmar, Pakistan…. sẽ bị từ chối cấp thị thực nhập cư hoặc du lịch vào Mỹ.

Bên cạnh đó, công dân từ các quốc gia như Angola, Benin,….có thể bị hạn chế nhập cảnh nếu chính phủ các nước này không cải thiện đáng kể các quy trình kiểm tra và sàng lọc theo yêu cầu của Mỹ trong vòng 60 ngày.

The New York Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết danh sách này do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo từ vài tuần trước và có thể được điều chỉnh trước khi trình lên Nhà Trắng.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ trong vòng 60 ngày lập danh sách các quốc gia có quy trình kiểm tra và sàng lọc không đạt yêu cầu, có thể dẫn đến đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc nhập cảnh đối với công dân từ những nước này./.

