Đời sống

Rơi khinh khí cầu chở hàng chục du khách tại Hà Lan

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi khinh khí cầu chở họ rơi xuống khu vực đồng cỏ ở tỉnh Friesland, miền Bắc Hà Lan ngày 13/8.

Trần Quyên
Nhà chức trách cho biết thêm gió thổi rất mạnh khiến khinh khí cầu rơi mạnh xuống đất. (Nguồn: APA)
Nhà chức trách cho biết thêm gió thổi rất mạnh khiến khinh khí cầu rơi mạnh xuống đất. (Nguồn: APA)

Giới chức Hà Lan cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi khinh khí cầu chở họ rơi xuống khu vực đồng cỏ ở tỉnh Friesland, miền Bắc nước này, ngày 13/8.

Theo nguồn tin trên, vào thời điểm gặp sự cố, trên khinh khí cầu có 34 du khách.

Nhà chức trách cho biết thêm gió thổi rất mạnh khiến khinh khí cầu rơi mạnh xuống đất. 5 người trên khinh khí cầu bị rơi ra ngoài.

Hiện cảnh sát Hà Lan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khinh khí cầu #du khách Hà Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Những cây cầu hữu nghị từ trái tim Hàn-Việt

Giáo sư Bae Yang Soo, Giáo sư trường Đại học Ngoại ngữ Busan, đặc biệt đóng vai trò cầu nối trong lĩnh vực dịch thuật văn học, với nhiều tác phẩm Việt Nam được ông chuyển ngữ sang tiếng Hàn.

Khán đài Quảng trường Ba Đình trong ngày hội non sông có gì đặc biệt?

Khán đài Quảng trường Ba Đình trong ngày hội non sông có gì đặc biệt?

Trên quảng trường, nổi bật là khán đài khổng lồ sức chứa 30.000 chỗ, kết cấu 5 tầng, đảm bảo trang nghiêm, an toàn và tối ưu tầm nhìn. Dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, hàng trăm công nhân vẫn nỗ lực thi công ngày đêm, hoàn thành vượt tiến độ nhiều hạng mục quan trọng như mở rộng ô cỏ, đường Hùng Vương, phá dỡ biệt thự cũ...