Rơi khinh khí cầu chở hàng chục du khách tại Hà Lan

Giới chức Hà Lan cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi khinh khí cầu chở họ rơi xuống khu vực đồng cỏ ở tỉnh Friesland, miền Bắc nước này, ngày 13/8.

Theo nguồn tin trên, vào thời điểm gặp sự cố, trên khinh khí cầu có 34 du khách.

Nhà chức trách cho biết thêm gió thổi rất mạnh khiến khinh khí cầu rơi mạnh xuống đất. 5 người trên khinh khí cầu bị rơi ra ngoài.

Hiện cảnh sát Hà Lan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

