Sẽ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình vào ngày 19/8

Vào ngày 19/8 tới đây, cả nước sẽ có 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,2 triệu tỷ đồng sẽ được khánh thành, khởi công đồng loạt từ lúc 9h sáng. Những dự án và công trình này sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội và tăng trưởng cho cả nước.

Tại buổi họp báo thông tin về lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1845-2/9/2025) vào chiều 14/8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 và Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025 về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình, đến hết ngày 13/8/2025, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công, trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Tổng số 250 dự án với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức (trong đó có 5 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài-FDI) với số vốn 54.000 tỷ đồng.

“Việc hoàn thành các dự án này sẽ tạo động lực, thế phát triển kinh tế đất nước, tăng cường kết nối vùng miền, đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 từ GDP từ 8,3-8,5% và mục tiêu đạt 2 con số vào các năm 2026-2030, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống nhân dân,” Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng cho biết dự kiến ngày 19/12/2025, cả nước sẽ tiếp tục tổ chức khánh thành khởi công các dự án có quy mô lớn trên cả nước và trong đó hoàn thành 3.000km đường cao tốc, Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sớm hơn một năm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin tại buổi họp báo lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bổ sung thêm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết 250 dự án khởi công, khánh thành là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025).

“Những dự án, công trình này đã thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (bao gồm công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,…), phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả …; từ đó, tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết những dự án, công trình này sẽ góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay và đóng góp GDP 20% cho những năm tiếp theo. Với những dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng dẫn dắt kinh tế tư nhân.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho hay trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công sẽ lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và sẽ có 9 điểm cầu trực tiếp vào lúc 9h sáng trên Kênh VTV1, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt./.

Trong 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Trong đó, hạ tầng giao thông 59 dự án, công trình; 44 dự án, công trình dân dụng đô thị; 57 công trình công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án, công trình; 22 dự án, công trình nhà ở xã hội; công nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao có 3 dự án, công trình; Giáo dục 12 dự án, công trình; Quốc phòng một dự án, công trình; Y tế có 10 dự án, công trình.

