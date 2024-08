Sở GTVT Long An yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo phụ kiện in giấy phép lái xe

Giám đốc Sở giao thông Vận tải Long An yêu cầu Công ty TNHH MTV Máy tính Kết Nối, tỉnh Tiền Giang, phải đảm bảo tiến độ cung cấp phụ kiện in giấy phép lái xe để đảm bảo cho trả người dân đúng hẹn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 15/8, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở giao thông Vận tải tỉnh Long An có văn bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Máy tính Kết Nối đặt tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, phải đảm bảo tiến độ cung cấp phụ kiện in giấy phép lái xe để đảm bảo cho người dân thuận lợi trong tham gia giao thông.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Long An đề nghị Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Máy tính Kết Nối cung cấp hàng hóa phụ kiện in (gồm Ribbon, Phim trung gian, thẻ làm sạch máy in) ngay lập tức theo hợp đồng tương ứng với 30% số tiền tạm ứng (tương đương gồm 19 cuộn Ribbon, 28 cuộn Phim trung gian, 14 thẻ làm sạch máy in) và các chứng từ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ hàng hóa trước ngày 31/8/2024; đồng thời, có văn bản gửi về Sở Giao thông Vận tải Long An trước ngày 20/8 tới nêu rõ thời gian, tiến độ giao hàng, số lượng hàng hóa cung cấp trong từng đợt như đã cam kết và theo hợp đồng.

Quá thời hạn nêu trên, Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Máy tính Kết Nối không thực hiện yêu cầu hoặc không phản hồi văn bản về thời gian, tiến độ giao hàng, Sở Sở Giao thông Vận tải Long An tiến hành thu hồi tạm ứng và báo cáo cấp có thẩm quyền để tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Đặng Hoàng Tuấn, căn cứ Hợp đồng số 3109/2024/HĐ-SGTVTLA-KETNOI ngày 4/7/2024 giữa Sở Giao thông Vận tải Long An và Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Máy tính Kết Nối về gói thầu mua sắm phụ kiện in (gồm Ribbon, Phim trung gian, thẻ làm sạch máy in) phục vụ công tác in giấy phép lái xe, ngày 13/7 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tạm ứng 30% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền gần 267 triệu đồng để đảm bảo phía nhà thầu cung cấp mực in giấy phép lái xe trong thời gian sớm nhất phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo bảng tiến độ cung cấp hàng hóa gửi kèm theo hồ sơ dự thầu có ghi trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 40 là thời gian để đơn vị đặt hàng, lưu kho và kiểm tra chất lượng hàng hóa; ngày 41 là thời gian bắt đầu vận chuyển giao hàng đến nơi lắp đặt.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 14/8, Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Máy tính Kết Nối chỉ giao cho Sở Giao thông Vận tải Long An được 1 cuộn Ribbon và 1 cuộn phim trung gian. Trong khi số lượng giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải tỉnh chưa in để trả cho người dân đã hơn 10.000 giấy phép lái xe.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã hai lần mời đại diện Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Máy tính Kết Nối đến Sở để bàn bạc, trao đổi, giải quyết. Tuy nhiên cả 2 lần, đại diện công ty này đều từ chối dự họp theo giấy mời.

Việc không có mực in giấy phép lái xe, khiến rất nhiều người dân phải chờ đợi. Trong khi quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, quy định: “Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch”./.

