Sự cố trong hầm lò tại Quảng Ninh: Ba công nhân tử vong, hai người bị thương

Ngày 28/9, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tại Khai trường mỏ của Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò khiến 3 công nhân thiệt mạng, 2 công nhân bị thương.

Vào khoảng 10h35 ngày 28/9, tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò khiến 5 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy, mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo, phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 12h30, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu hộ, đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hiện sức khỏe cả 2 công nhân đã ổn định, đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Chấn thương.

Đến 13h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 công nhân còn lại, đều đã tử vong.

Ba công nhân thiệt mạng gồm: N.V.Đ. sinh năm 1983, công nhân bậc 5/5, khai thác mỏ hầm lò; H.V.O. sinh năm 1988, công nhân bậc 2/5, khai thác mỏ hầm lò; T.A.C. sinh năm 2002, công nhân bậc 1/5, khai thác mỏ hầm lò.

Ngay trong chiều 28/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Y tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy ban Nhân dân phường Mông Dương hỗ trợ các gia đình công nhân bị thương và tử vong. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Quảng Ninh: Xảy ra sự cố khí trong hầm lò công ty than, 3 công nhân mắc kẹt Tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ bị mắc kẹt.