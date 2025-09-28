Xã hội

Quảng Ninh: Xảy ra sự cố khí trong hầm lò công ty than, 3 công nhân mắc kẹt

Tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ bị mắc kẹt.

Đức Hiếu
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (áo trắng ở giữa) cùng lãnh đạo TKV, lực lượng công an chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (áo trắng ở giữa) cùng lãnh đạo TKV, lực lượng công an chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/9, thông tin từ Công ty Than Dương Huy, tại Khai trường mỏ của công ty đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò khiến 3 công nhân mắc kẹt.

Cụ thể, vào khoảng 10h35 ngày 28/9, tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy - bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo, phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố.

Hiện công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công ty Than Dương Huy #Tai nạn lao động #Tai nạn hầm lò
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Theo ghi nhận, khu vực này đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5–6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm đọng nước. Đáng lưu ý, tuyến cao tốc này chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Khối chiến sỹ Công an nhân dân tham gia tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lực lượng Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài viết "Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân", đánh giá nhiệm kỳ thành công của Đại hội Đảng Bộ công an Trung ương lần thứ VII.

Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngắm cầu Phong Châu vừa chính thức khánh thành

Cầu Phong Châu mới nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, đây là công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập 2 nhịp chính vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.