Quảng Ninh: Xảy ra sự cố khí trong hầm lò công ty than, 3 công nhân mắc kẹt

Ngày 28/9, thông tin từ Công ty Than Dương Huy, tại Khai trường mỏ của công ty đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò khiến 3 công nhân mắc kẹt.

Cụ thể, vào khoảng 10h35 ngày 28/9, tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy - bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo, phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố.

Hiện công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành./.

