Syria sẽ xoá hai số 0 trên mệnh giá đồng nội tệ

Theo các nguồn tin của khu vực Trung Đông, Syria sẽ phát hành loạt tiền giấy mới, loại bỏ hai số 0 khỏi mệnh giá đồng bảng Syria nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào đồng nội tệ vốn đã mất giá nghiêm trọng này.

Động thái trên được cho là nhằm củng cố đồng bảng Syria, vốn đã sụt giảm sức mua xuống mức thấp kỷ lục sau cuộc xung đột kéo dài 14 năm, kết thúc bằng việc Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.



Đồng bảng Syria đã mất hơn 99% giá trị kể từ khi xung đột nổ ra năm 2011. Tỷ giá hiện tại vào khoảng 10.000 bảng Syria đổi 1 USD, so với 50 bảng Syria/USD trước xung đột. Tình trạng mất giá nghiêm trọng này đã khiến các giao dịch hằng ngày và chuyển tiền trở nên ngày càng khó khăn.

Người dân thường phải mang những túi nilon đen đựng ít nhất nửa kg tiền giấy mệnh giá 5.000 bảng - hiện là tờ tiền có mệnh giá cao nhất - để mua thực phẩm hằng tuần.

Trong nỗ lực cải thiện sự ổn định tiền tệ và đơn giản hóa giao dịch, Ngân hàng trung ương Syria đã thông báo cho các ngân hàng tư nhân vào giữa tháng 8/2025 rằng họ dự định phát hành tiền mới bằng cách “loại bỏ số 0.”

Syria dự kiến tổ chức cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên vào tháng 9 tới.

Theo Ngân hàng trung ương Syria, tỷ lệ lạm phát trong năm ngoái của nước này ở mức khoảng 46,7%./.



