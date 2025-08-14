Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiến gần hơn tới hợp tác quân sự toàn diện

Theo một thỏa thuận hợp tác quân sự được ký ngày 13/8, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ Syria cung cấp các hệ thống vũ khí và trang thiết bị logistics, Ankara cũng sẽ huấn luyện quân đội Syria sử dụng những trang thiết bị này nếu cần.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/8 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã ký bản ghi nhớ về huấn luyện và cố vấn quân sự sau các cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng và lãnh đạo tình báo hai nước.

Nguồn tin nêu rõ bản ghi nhớ nhằm điều phối, lập kế hoạch huấn luyện và hợp tác quân sự, cố vấn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đảm bảo việc mua sắm thiết bị quân sự, hệ thống vũ khí, trang thiết bị logistics và các dịch vụ liên quan.

Đây được xem là bước đi đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hợp tác quân sự toàn diện giữa hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết hỗ trợ huấn luyện và tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Syria, tái thiết đất nước và các thể chế nhà nước, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông./.

