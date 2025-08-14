Tám đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14/8/2025 ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính gồm: Học viện Tài chính; Trường Đại học Tài chính-Marketing; Học viện Chính sách và Phát triển; Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh; Trường Đại học Tài chính-Kế toán; Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng; Nhà xuất bản Kinh tế-Tài chính; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại Nhà xuất bản Thống kê thuộc Cục Thống kê và Nhà xuất bản Tài chính thành Nhà xuất bản Kinh tế-Tài chính để Nhà xuất bản Kinh tế-Tài chính chính thức hoạt động chậm nhất trước ngày 1/9/2025.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/8/2025; bãi bỏ Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 16/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính và Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 9/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Bộ Tài chính công bố cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau hợp nhất Chiều 3/3, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố Nghị định số 29/2025/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính sau quá trình hợp nhất.