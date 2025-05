Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cộng với nước dồn từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông ở Phú Thọ dâng cao.

Tại khu vực cầu Phong Châu, do mực sông Hồng lên cao, chảy siết không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, các lực lượng chức năng liên quan làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cầu phao Phong Châu (bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã phải thực hiện tạm dừng hoạt động cầu phao từ 5 giờ sáng 25/5 cho đến khi có thông báo mới./.

Do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao từ 5 giờ sáng ngày 25/5 cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Hiện lưu tốc dòng chảy là rất lớn ảnh hưởng đến an toàn của cầu phao. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Việc đóng cầu phao Phong Châu là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lữ đoàn 249 và các lực lượng chức năng tạm thời cấm đường, không cho các phương tiện xuống cầu phao. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)