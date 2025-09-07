Tập trung cao độ thi công hạng mục trọng yếu tại sân bay Long Thành

Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và các tuyến giao thông kết nối với sân bay.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công sân bay Long Thành, đảm bảo ngày 19/12/2025 khánh thành dự án.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tập trung chỉ đạo nhà thầu hoàn thành đồng bộ các hạng mục chính tại sân bay, tập trung cao độ thi công những hạng mục trọng yếu để máy bay có thể tiếp cận được ở tất cả các cánh nhà ga hành khách.

Ngoài đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tuynel để đưa các tuyến cáp quang, đường dẫn đến những công trình quan trọng, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các gói thầu tại sân bay.

Nhà thầu nghiên cứu, xây dựng cơ chế khen thưởng xứng đáng cho các đơn vị, người lao động có nhiều nỗ lực, làm việc tốt tại sân bay Long Thành, qua đó khích lệ tinh thần làm việc, tạo động lực mạnh mẽ trong thi đua lao động, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chuẩn bị đồng bộ về nhân lực để đưa sân bay Long Thành vào vận hành thông suốt. Đây là sân bay 5 sao, đội ngũ quản lý, vận hành sân bay phải đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng Nai và các đơn vị liên quan sớm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chất lượng cao phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay Long Thành.

Trong tháng 9 này, Đồng Nai cần bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công nút giao giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành với Quốc lộ 51.

Về vật liệu san lấp, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ban quản lý Dự án sân bay Long Thành và nhà thầu đưa ra kế hoạch cụ thể, chi tiết, báo cáo rõ nhu cầu theo từng tuần, từng tháng để tỉnh Đồng Nai kịp thời điều phối.

Đồng Nai cần giao nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị nhằm bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời khối lượng vật liệu phục vụ thi công.

Theo ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, những tháng qua thời tiết mưa nhiều (riêng tháng 8 có 20 ngày mưa) gây khó khăn trong công tác thi công sân bay Long Thành, đặc biệt là các hạng mục ngầm như tuynel, thoát nước, nền đường...

Dù thời tiết bất lợi nhưng các đơn vị đã nỗ lực, đảm bảo thi công xuyên suốt, nhiều hạng mục tại sân bay Long Thành vượt tiến độ.

Đến nay, gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đã cơ bản hoàn thành, tháng 4/2025 đã thử sáng thành công hệ thống đèn cất hạ cánh tại đường cất hạ cánh, vượt 3 tháng so với hợp đồng.

Hạng mục giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật nhiều tuyến tuynel đã làm xong trên 90% phần việc. Nhà ga hành khách đã xây dựng xong kết cấu chính, hiện đang triển khai lắp mái, mặt dựng kính, cơ điện...

Ông Nguyễn Tiến Việt khẳng định toàn bộ các gói thầu tại sân bay Long Thành đang tăng tốc thi công, các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025; đảm bảo máy bay có thể cất cánh từ sân bay Nội Bài, sau đó hạ cánh ở đường băng thứ nhất và lăn vào sân đỗ nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ thi công sân bay Long Thành qua bản đồ. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

ACV đang phối hợp với Tập đoàn Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) trong công tác chuẩn bị khai thác, bảo đảm vận hành thông suốt sân bay Long Thành ngay sau khi chạy thử thành công.

Hiện sân bay Long Thành vẫn thiếu hơn 760.000m3 đá xây dựng, ông Nguyễn Tiến Việt đề nghị Đồng Nai sớm phân khai nguồn đá phục vụ dự án.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện VEC đang xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành gồm cao tốc Bến Lức-Long Thành và mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Trong đó, cao tốc Bến Lức-Long Thành nhiều đoạn đã thông xe nhưng quá trình thi công nút giao Quốc lộ 51 vẫn đang vướng mắc về mặt bằng./.

