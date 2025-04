Tàu CSB 8004 lên đường khảo sát tình hình các vùng biển, đảo ven bờ

Ngày 11/4, tàu CSB 8004 cùng đoàn công tác các địa phương đã rời cảng Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lên đường thực hiện chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ năm 2025.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm Trưởng đoàn; cùng đoàn công tác của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh; nhà đồng hành và các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam.

Hoạt động nhằm khảo sát, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo ven bờ, khảo sát tiềm lực về phát triển kinh tế biển; thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sinh sống và thực hiện nhiệm vụ trên các đảo...; qua đó xây dựng và phát huy hơn nữa mối đoàn kết gắn bó quân - dân trên các huyện đảo.

Cùng với đó, đoàn công tác sẽ tiến hành tuyên truyền kiến thức về biển đảo, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển...

Trước đó, tại Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 yêu cầu các thành viên đoàn công tác cần quán triệt nghiêm mục đích và nhiệm vụ chuyến đi; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Trưởng đoàn, các quy định về bảo đảm an toàn, lễ tiết tác phong và bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến, chuyến khảo sát của đoàn công tác sẽ diễn ra từ ngày 11 - 15/4 với nhiều hoạt động phong phú như tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa các địa danh trên hải trình; viếng nghĩa trang liệt sỹ trên các đảo; chào xã giao và nghe cấp ủy, chính quyền các huyện đảo thông tin về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân...

Vùng biển, đảo ven bờ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó việc thường xuyên nắm chắc thực địa, cập nhật kịp thời những biến động về tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển, đảo ven bờ là yêu cầu rất cấp thiết.

Các chuyến khảo sát như lần này là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền các địa phương nghiên cứu, hoạch định chính sách biển phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời nâng cao năng lực phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các địa phương và lực lượng chức năng liên quan trong quản lý hiệu quả các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, khi hành trình qua khu vực biển cách Nam Đông Nam huyện đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý, thành phố Hải Phòng 15 hải lý, đoàn công tác đi trên tàu CSB 8004 do Thiếu tướng Trần Văn Hậu chủ trì đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 9 cán bộ, nhân viên tổ bay CASA-212 số hiệu 8983 đã anh dũng hi sinh và bà con ngư dân tử nạn trong quá trình làm ăn, sinh sống trên khu vực này.

Trong lời tưởng niệm các liệt sỹ, Thượng tá Lê Anh Sơn, Chính ủy Hải đoàn 11 thay mặt đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự hi sinh cao đẹp của các liệt sỹ. Sự hi sinh của các anh mãi mãi đi vào lịch sử trường tồn của dân tộc ta, đất nước ta.

Là một thành viên của đoàn công tác, ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ, những nén hương thơm được thắp lên, những nhành hoa tươi được các thành viên đoàn công tác thả xuống biển thay lời chào, lời tri ân dành cho các liệt sỹ đã hi sinh quên mình.

Điều này cũng nhắc nhớ mỗi cán bộ, chiến sỹ, các đại biểu tham gia đoàn công tác tác cần tiếp tục nỗ lực, học tập, rèn luyện và góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Phối hợp tuần tra và kiểm soát vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh Hoạt động tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình an ninh, trật tự khu vực biển vịnh Cam Ranh, tình hình nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, số lượng lồng bè trong khu vực.